ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は18日、クロスカントリースキー女子団体スプリントフリーが行われたが、フィニッシュ付近で犬とみられる動物が乱入。選手たちとともにフィニッシュラインを切る珍事が起きた。これを受け、海外ファンの間で“論争”が起きている。

まさかのハプニングだった。選手たちが続々とフィニッシュに到着する中、どこからともなく動物が現れた。犬のようないでたちで、軽快な足取りで直線を疾走。途中、並走するカメラに気付いて立ち止まってカメラ目線も……。選手たちが駆け抜けていくと、それを追いかけるようにして走り出し、そのままフィニッシュラインを切った。中継にはご丁寧にフィニッシュ写真まで映し出され、“悪ノリ”している。

中継したNHK-BSの実況席も「首輪をつけています。飼い犬ですね。まさか五輪の舞台で走るとは」「飼い犬が走るのは見たことがありません。気持ち良くフィニッシュを切ることができたでしょうね」などユーモラスに伝えた。

国際中継も再三スロー再生し、世界に拡散。国際スキー・スノーボード連盟（FIS）クロスカントリーの公式インスタグラムは「クロスカントリー 現在トップはオオカミです」と写真付きで速報。文面に「狼or犬？」と正体を呼びかけた。同様に五輪公式インスタグラムも掲載し、世界のファンから続々と反応が寄せられている。

「ハッピーな犬」「この犬ったら」「犬じゃないよ！ コヨーテから離れて！」「これはオオカミ？」「これがオオカミなら、記録樹立だね」などの声が続々。「なんて強くて美しい選手」「もしかしたらクレボを倒せる唯一の存在かも」「お見事」など称賛する声も目立った。



（THE ANSWER編集部）