WANIMAが、2月25日に新曲「フルボコ」をデジタルリリースすることを発表した。

「フルボコ」は、NETFLIXにて全世界独占配信されるアニメ『刃牙道』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、先日発表された3月25日にリリースされるミニアルバム『Excuse Error』に収録され、アニメの公開にあわせての先行リリースとなる。

公開されたジャケット写真は、ギタリストKO-SHIN（G, Cho）の鍛え上げられた肉体をフィーチャーしたアートワークで、鍛え続ける「現在進行形」の身体を切り取ったビジュアルになっているという。

ジャケット写真

KENTA（Vo, B）は、「幼い頃から「刃牙シリーズ」を読んで観て育ち、常識を超えた世界観や数々の名シーンに興奮して、仲間たちと真似してきました。宮本武蔵編の“生き様そのものが戦い”という感覚に、フルボコにされながらも立ち続ける気持ちを重ねて書いた曲です。この作品に関われて嬉しいです。感謝しています」コメントしている。

なお、「フルボコ」が収録されるミニアルバム『Excuse Error』は3月25日にリリースされ、その後は今作を引っ提げて全国ツアーがスタートする。

◾️ミニアルバム『Excuse Error』

2026年3月25日（水）発売 特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error

購入：https://WANIMA.lnk.to/ExcuseError

品番：WPCL-13750 価格：2,600円（税込） ▼CD収録内容

1.Die on Young fellow

2.Peace Junkie

3.十分だった

4.inside

5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)

6.Still Here

7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング) ▼特典情報：

早期予約特典：オリジナルリフレクターキーホルダー（全4種・ランダム1種）

早期予約特典受付期間：〜2月28日（土）23:59まで

＜対象店舗＞

・タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）

・HMV（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）

・Amazon.co.jp

・セブンネットショッピング

・楽天ブックス

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

・ワーナーミュージック・ストア

※数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。 ▼チェーン別購入者先着特典

タワーレコード：オリジナルステッカー（ランダムでホログラムステッカーが含まれています）

HMV：オリジナルポストカード

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

サポート店：オリジナルクリアファイル ※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※早期購入特典対象期間内にご予約いただいた場合、各ショップでの特典と早期購入特典の両方をお渡しします。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◾️アニメ『刃牙道』 ©板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会 ▼配信

2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信決定

Netflix作品ページ：https://www.netflix.com/刃牙道 ▼アニメ公式サイト／公式SNS

公式サイト：https://baki-anime.jp/

作品公式X：@baki_anime / @teambaki_en

◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/ 2026年4月11日（土）熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演

2026年4月17日（金）千葉 *

2026年4月19日（日）新潟 新潟テルサ

2026年4月23日（木）大阪 オリックス劇場

2026年4月26日（日）愛媛 松山市民会館

2026年4月30日（木）熊本 熊本城ホール メインホール

2026年5月2日（土）大分 大分・iichikoグランシアタ

2026年5月7日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2026年5月17日（日）岡山 *

2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館

2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール

2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月12日（金）奈良 なら100年会館 大ホール

2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス

◾️『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』

発売日：2026年1月28日（水）

購入：https://WANIMA.lnk.to/THE_JUNCTION ・Blu-ray （Blu-ray 3枚組）

価格：\9,800 (税込) 品番：WPXL-90356〜8

・DVD （DVD3枚組）

価格：\8,800 (税込) 品番：WPBL-90694〜6

パッケージ形態：

3トールケース / 三方背BOX仕様 / 64Pカラーブックレット DISC 1

「Catch Up TOUR Final 2022-2024」

2024.11.9 TOKYO ARIAKE ARENA

1.名もなき日々

2.1988

3.Do you get it now ?

4.Oh!? lie! wrong!!

5.Cheddar Flavor

6.曖昧

7.1CHANCE

8.つづくもの

9.FLY & DIVE

10.BIG UP

11.Midnight Highway

12.りんどう

13.マザー

14.サシヨリ

15.雨あがり

16.Damn away

17.This That Shit

18.オドルヨル

19.眩光

20.夏暁

21.夏の面影

22.Rolling Days

23.Hey Lady

24.舞台の上で DISC 2

「Sorry Not Sorry TOUR」

2025.6.27 Pacifico Yokohama National Convention Hall

1.Sorry Not Sorry

2.Focus on me

3.夏暁

4.Do Gang

5.ONCE AGAIN

6.ネガウコト

7.Oh!? lie! wrong!!

8.眩光

9.マザー

10.存在

11.りんどう

12.EASY PUNK

13.いいから

14.月の傍で

15.BIG UP

16.DISCOVER

17.爛々ラプソディ

18.Rolling Days

19.オドルヨル

20.ともに

21.♡Dear me♡ BONUS DISC

「Boil Down 2024」

2024.12.15 TOKYO GARDEN THEATER

1.Shatter Fate

2.ララバイ

3.JOY

4.LIFE

5.昨日の歌

6.Japanese Pride

7.終わりのはじまり

8.エル

9.いつもの流れ

10.JUICE UP!!のテーマ

11.BIG UP

12.眩光 ◆チェーン別購入者特典情報

・WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」：「Sorry Not Sorry Tour Documentary」DVD

・ワーナーミュージック・ストア：クリアファイル（A4サイズ）

・タワーレコード：アクリルキーホルダー

・HMV：スマホサイズステッカー

・Amazon.co.jp：コットン巾着

・楽天ブックス：シューレース

・セブンネットショッピング：サコッシュ

・応援店：ポストカード

・ツアー会場：トートバッグ

※WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」特典は会員様のみご予約いただけます。

※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。