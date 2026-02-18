福留光帆、選挙で5票ゲットも最下位 AKB48時代は総選挙開催なしで「味わえて気持ちよかった」
元AKB48メンバーでタレントの福留光帆が18日、東京・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで行われた総務省が主催、吉本興業が企画・実施する『若者フォーラム 2025 選挙に行こう！みんなのアシタ討論SHOW！』に参加した。
【全身ショット】さすがです…美脚あらわな衣装で登場した福留光帆
MCは吉村崇（平成ノブシコブシ）が務め、水田信二、山崎ケイ（相席スタート、※崎＝たつざき）、堂前透（ロングコートダディ ）、福留光帆が党首となって日本を明るくする政策を発表。後藤威尊（INI）が特別ゲストとして討論を聞いた。
福留は名前が思い出せない事態を避けるために「全国民に名札の着用を義務付け」という政策を発表した。ただ、アイドルや芸人には刺さる内容だったが、一般客に指示が広がらず。会場のガチ投票の結果、5票で最下位となる4位だった。やや過激な政策を掲げた水田にも敗れ、福留は「この人にも負けたんですか！これはかなり恥ずかしい」と赤面。ただ「AKB48の時も総選挙に出たことがなかった。味わえて気持ちよかったです」とうれしそうだった。
改めて選挙の感想を問われると福留は「皆さんの反応を見て『終わった』と思ったんですけど、5票いただけた。5票なんですけど2票はガチのファンで、3票はいいと思ってくれた人がいるんだと思うとうれしい。投票用紙は持って帰ります」とポケットに入れた投票用紙をチラ見せさせていた。また、AKB48時代に選挙を経験したかったかという質問には「たぶん出ていたら圏外で呼ばれないと思う。今日は4位でも呼ばれたのでよかった」と笑っていた。
10代・20代の若い世代において、「選挙の投票率の低さ」、「政治への関心の低さ」が問題となっている。イベントでは、さまざまな分野で活躍する4組のタレントが、「オリジナル政党の党首」として、日本を明るくするための政策について議論を行った。討論会終了後、来場者には実際の選挙に使用する投票用紙、投票箱を用い「最も素晴らしいアイデア」だと思った政党に投票。楽しみながら行う投票体験を通じ、選挙の重要性を周知し、自発的な投票行動につなげていくことを目的として実施された。
