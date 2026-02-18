¡Ú µÜÂô¤ê¤¨ ¡Û ¡Ö¤ê¤¨¤ÏÅ·ºÍ¤À¡×¡¡´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤ò¡¡¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¤¬²óÁÛ¡¡ ¡Ö¥È¥Ë¡¼ÂìÃ«¡×¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë
¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¤µ¤ó¤ÈµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¥È¥Ë¡¼ÂìÃ« 4K ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¡¢¡ÖÅÁÀâÅª¤Ê°ìËÜ¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥È¥Ë¡¼ÂìÃ«¡Ù¡£º£²ó¡¢¸ø³«¤«¤é21Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Î£´K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢àËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡£¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸«ÊÖ¤¹¤ÈÁÆ¤Ð¤«¤ê¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥Ë¡¼ÂìÃ«¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëá¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò¹ðÇò¡£
à»£±Æ¼«ÂÎ¤âËÜÅö¤ËÆÃ¼ì¤Ê»£±Æ¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÊÉ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¶õ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢É÷¤¬Î®¤ì¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤âËÜÅö¤ËåÌÌ©¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¹Ô´Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Çµï¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Íá¤È¡¢»£±ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èø·Á¤µ¤ó¤â¡¢à»£±Æ¤Î»ÅÊý¼«ÂÎ¤¬ÆÃ¼ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥«¥á¥é¤¬µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ÎÏ¢Â³¡£¥«¥á¥é¤¬Íè¤ë¤¾¤È»×¤¦¤È¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¸«¤»¤è¤¦¡×¤È¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢Åö»þ¤ò²óÁÛ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿µÜÂô¤µ¤ó¤ÏàÎÉ¤¤¤È¤³¤í¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢NG¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Áá¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èø·Á¤µ¤ó¤âµÜÂô¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í2Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èø·Á¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤Ï³°¸«¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ê¤¨¤µ¤ó¤ÏÆâÌÌ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤á¤È¡¢µÜÂô¤µ¤ó¤ÎÌòÊÁ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÇ®ÊÛ¡£à¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½à¤µ¤ó¡Ê»ÔÀî½à´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¤ê¤¨¤ÏÅ·ºÍ¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËµÜÂô¤µ¤ó¤òË«¤á¾Î¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
