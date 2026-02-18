5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」（佐野勇斗・塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人）がニューシングル「爆裂愛してる/好きすぎて滅！」のリリースを記念してフリーライブを開催しました。



【写真を見る】【 M!LK 】 牘宙規模の愛瓩魏里辰拭 崘裂愛してる」がリリース ２０２６年の目標を５つ発表 「紅白」「富士山」「主題歌」「ドームを発表できる環境に」「MV再生1億回」



今回発売になった「好きすぎて滅！」はSNS総再生回数が30億回、ストリーミングの累計再生数は1億回を突破。新曲「爆裂愛してる」は現代に存在する100億万通りの愛を肯定する最強ポジティブなハイテンションラブソング。今回のフリーライブでは、「好きすぎて滅！」「イイじゃん」「チラチLOVE」「爆裂愛してる」の4曲が披露。会場には約1万人のファンが集まり、同時に行われた生配信の同接はMAX13万人にのぼりました。





イベント前には囲み取材が行われ、新曲「爆裂愛してる」について聞かれると、リーダーの吉田さんは爐い蹐鵑淵薀屮愁鵐芦里辰討ましたけど、今回は世界中に溢れる宇宙にふれる愛について歌った曲。愛こそが宇宙を照らすんだというところから物語が始まる。めちゃくちゃ愛を肯定するテンション爆上げソングでございます瓩肇▲圈璽襦佐野さんも爛侫．鵑諒から愛をいただいて、僕らも愛を返すキャッチボールをしているので凄い気持ちが入る。トンチキソングとか言われているけど気持ちを込めて歌っているので注目してほしい瓩噺譴蠅泙靴拭





また、「好きすぎて滅！」の大ヒットについて山中さんは爛好肇蝓璽潺鵐阿箸で俺らランキング入ることってなかなか今までなかった。3位とかに入ったりとか、もう基本10位にはいるようになった。新曲の「爆裂」もランキングに入っていて、新曲がすぐにストリーミングトップ10に入るのが初めてなのでマジで幸せ瓩抜鬚靴修Δ壁従陝





曲がバズったことで曽野さんは牾甲罎妊蹈韻気擦討發蕕Δ海箸盧廼瓩△襪鵑任垢韻鼻∀啓稈暴の方から「滅！」って言っていただけるのは、なんか知名度が上がってきたのかな？瓩斑量湘戮上がってきたことを実感しているそう。







しかし、塩粼さんは今回のフリーライブに不安があったと言い、爛肇薀Ε泙あるんです。過去に僕の地元の和歌山県でリリースイベントした時、ほんとに20人ぐらいしかいなくて、その半分がうちの親戚だった。その経験があったから怖くて、メンバーに昨日チャットで「リリースイベントの告知をしようね」って言いました瓩般世しました。





大躍進だった去年より活躍するためにM!LKは今年5つの目標を立てているそうで、山中さんが「紅白歌合戦今年も出場したい」、塩粼さんが「富士山に登りたい」、佐野さんが「誰かがドラマに出てM!LKが主題歌を歌いたい」、吉田さんが「5大ドームツアーを目標にしているので、ドームを発表できる環境でいたい」、曽野さんが「MV再生1億回」とそれぞれが発表しました。



最後に佐野さんは燹峭イすぎて滅！」は、去年10周年を迎えたファンの方への特大のラブソングっていう形で僕たちからのプレゼントという形で解禁した曲なんですけど、それが話題になり、今度は宇宙規模の愛を歌う曲を出させてもらったので日本の皆さんを明るくしたいという輪が少しでも広がればと思っています瓩肇侫．鵑妨けコメントしました。



【担当：芸能情報ステーション】