歌手の工藤静香（55）が、彩り豊かな手料理と手作りスイーツを披露し、反響が寄せられている。

【映像】“すんごい豪邸”と話題の自宅や手料理&手作りスイーツ

これまでもプライベートな一面をInstagramで発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」など驚きの声が寄せられた自宅の庭や、そこで収穫したオレンジを使いスイーツを作る様子、ソファで愛犬とくつろぐ姿などを公開してきた。

彩り豊かな手料理&手作りスイーツに反響

2026年2月16日の更新では、「鶏の胸肉を薄く開いて、切り目を入れて、熱を通したレンコン、にんじん、ネギ！塩こうじとチキンブイヨンで味付けをします。ポン酢で食べたり、甘だれで食べたり。」とコメントし、鶏肉を使った手料理を披露。

つづけて、「抹茶のチーズケーキ！今回は生クリームを使っていないので、ヘルシー。生クリームの代わりにグリークヨーグルトを塩こうじに混ぜて、水切りして使っているので、なかなか濃厚です」と、こだわりのヘルシースイーツも公開。

この投稿には、「全部美味しそうですね！レシピ本出して欲しい！」「家族は幸せだな」「忙しいのに尊敬！」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）