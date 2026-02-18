〈《崖っぷちカーリング女子》フォルティウスの5人目、“スーパーサブ”小林未奈の出番はあるのか？ 「自然な感じでチームに溶け込んで…」〉から続く

「吉村の調子が悪い」

【画像】中学、高校、大学でチームメイトだった石垣真央と吉村紗也香

「ミスばかり」

「代えてもいいのではないか」

コルティナの地で五輪のラウンドロビン（予選リーグ）敗退が決まってしまった女子カーリング日本代表・フォルティウスだが、そのエースである吉村紗也香に対してインターネットのコメント欄やSNSには辛辣な意見が並ぶ。中には読むに耐えないコメントも見かける。



女子カーリング日本代表・フォルティウスでスキップを務める吉村紗也香選手 ©JMPA

ロコ・ソラーレの吉田知那美は、北海道新聞のコラムに〈カーリングは投げる係、スイープする係、ラインコールをする係がいて、全員で1投を決める競技〉との一文を寄せているが、その通りでミスはチーム全体のもので誰かひとりが責められるものでは決してない。

共にプレーした石垣真央の言葉とは…

それでも責任感の強い吉村のことだ。それが決まらない今、重圧となっているのかもしれない。報道を見ても「私がしっかり決めていれば――」「自分のところで――」というコメントが目立つ。

「言葉でチームを勇気づけるタイプではないけれど、プレーで示して引っ張っていく選手でした」

吉村が本格的にカーリングを始めた「WINS」の中学時代から常呂高校、札幌国際大学のジュニア時代まで、彼女と共にプレーした石垣真央はこう語る。

「たくさん負けてよく一緒に泣いたけれど、さやは負けず嫌いだったので、そのぶん練習して次の試合では『どうすんねん、これ』みたいな（絶体絶命の）状態でも、ランバック決めてくれたりと頼もしいスキップでした」

吉村や石垣を中高大で指導したのは小林博文コーチだ。現在は男子のKiT CURLING CLUBのコーチでもあり、吉村らとの付き合いは20年以上。結婚や出産、チームを取り巻く状況が変化する時などには報告と相談をしてきた間柄で、コーチと選手というよりもなんでも言い合える親子のような関係と言える。

イタリア出発前、誕生日を迎えた吉村に「おめでとう」とLINEを送ると「34歳になっちゃった」と返事が届いたそうだ。その小林コーチも言う。

「自分で努力できる選手だった。練習が終わってもひとりで投げていることが多かった」

「いいスキップって、最後にドローを決められる選手だよね」

吉村はジュニア時代からスキップで、常に自分が最終投を決めて勝ってきた。昨年の日本選手権も、日本代表決定戦も吉村のウィニングショットでチームは前に進んできた。当然、勝てない時期もあった。練習で成功しても、本番では決まらない。海外の難しいアイスに対応できない苦しい時間も短くはなかった。

「ショットが決まらない自分に失望したり『これ以上、伸びないんじゃないかな』と不安になったりしたことはあります」と明かしてくれたこともある。

それでも一度も彼女がチームメイトを責めたり人のミスをあげつらったりしたことはない。カーリングには「勝利はチームのもの、敗戦はスキップのもの」という格言めいた言葉があるが、吉村もそれを地でいくタイプだ。

そんな吉村に小林が最近、よく話をするのは理想のスキップ像についてだという。

「いいスキップって、やっぱりチームを勝たせるために最後にドローを決められる選手だよね、と紗也香と話してます」

そのドローがこの五輪で決まらない場面もあった。だからこそ、小林は渾身のドローを待っている。

「ハウスは石でひしめき合っているんだけど、空いている2フィートくらいの隙間にピタッと決めるドローが見たいですね」

石垣が再会を心待ちにする6月の日本選手権

石垣は五輪を戦い抜いた吉村との再会を心待ちにしている。6月の横浜だ。石垣は山中湖をホームとするGRANDIR（グランディール）でプレーしているが、先月、関東選手権で優勝して日本選手権出場を決めた。しかも今季、彼女はフォースを担当していて、吉村とは日本選手権で投げ合うことになる。

「フォースをやらせてもらって、『さやってすごかったんだ。こんな緊張する中でずっと決めてくれてたんだ』と今さらながら強さと彼女への感謝を感じています。日本選手権で投げ合うのは楽しみですけれど、手強いでしょうね。さやが強い選手だというのは私がいちばん知っているので」

五輪も残り2試合。師が願うドローを決めて、友の待つ次の舞台へ。日本のエースの戦いはまだまだ続く。

（竹田 聡一郎）