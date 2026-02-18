Âè2¼¡¹â»ÔÆâ³Õ ¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Â¡¡ÌîÅÞ¤ÏÃúÇ«¤Ê¹ñ²ñ¿³µÄµá¤á¤ë
½°µÄ±¡Áªµó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢ÅêÉ¼Áí¿ô464É¼¤Î¤¦¤Á¼«Ì±ÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤É¤Î354É¼¤ò½¸¤á¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ç¤¹¤¬¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤Ë1É¼ÆÏ¤«¤º¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®ÀîÂåÉ½¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¡¢Âè105Âå¤Î¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤È¤â¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ø¹çÎ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤ÏÂ¸Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤¬¿å²¬ÂåÉ½¤ËÅêÉ¼¤·¡¢¸øÌÀ¤ä½°µÄ±¡¤ÎÃæÆ»¤È¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Î©·û¡¦¿¹Íµ»Ò»²±¡µÄ°÷¡§
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½¤ËÅêÉ¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤ÎµÄÀÊ¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï°ìÍÍ¤Ë¡ÖÃúÇ«¤Ê¹ñ²ñ¿³µÄ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡Ë½Ë°Õ¤ò¤Þ¤º¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£½°µÄ±¡¤Ï¡ÊÍ¿ÅÞ¤¬¡Ë°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤À¤¬¡¢»²±¡¤Ï¤¤ç¤¦¤â·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Á¡¢ÃúÇ«¤ËÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤áÌîÅÞ¤äÌîÅÞ¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤ËÃúÇ«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£
ÃæÆ»¡¦¾®ÀîÂåÉ½¡§
¿´¤«¤é½Ë°Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢·òÁ´¤Ë¤½¤·¤Æ¸·¤·¤¯ÂÐÖµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¹ñÌ±À¸³è¤òÍ«Î¸¤¹¤ë»×¤¤¤ÏÆ±¤¸¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿µ½Å¤«¤ÄÃúÇ«¤Ê¿³µÄ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î2¤Ä¤òº£¸å¤É¤¦Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÌîÅÞÂè1²ñÇÉ¤È¤·¤Æ¤âÅØÎÏ¤Ê¤ê¶ì¿´¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£À¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
»²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
²æ¤¬ÅÞ¤ÏÊÌ¤ËÌîÅÞ¤À¤«¤é²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¹ñ±×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ì±ÅÞ¤¬²Ì¤¿¤¹¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÏÅöÁ³¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀ¯ºö¤ÎÃæ¿È¼¡Âè¤Ç»¿À®¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤âÊÑ¤ï¤ë¡£
Ï¢Î©Í¿ÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤«¤é¼óÁê´±Å¡¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤È¤ÎÍ¿ÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î¸å¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤òÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ¤Î¼Áµ¿»þ´Ö¤òºï¸º¤¹¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡§
Í¿ÅÞ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤ä¤ó¤«¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¿³µÄ»þ´Ö¤â¤è¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¿³µÄ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿³µÄ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¹ñÌ±À¸³è¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿±¿±Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£
1¼¡Æâ³Õ¤ÎÁ´¤Æ¤Î³ÕÎ½¤òºÆÇ¤¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¹Äµï¤Ç¤Î¼óÁê¤Î¿ÆÇ¤¼°¤È³ÕÎ½¤ÎÇ§¾Ú¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè2¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢18Æü¸á¸å10»þ²á¤®¤«¤é¤Î²ñ¸«¤ÇÆâ³Õ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ê¤É¤ò¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£