「恐怖心を抱かせてしまった」観客席から不適切発言…J３讃岐が“リスペクト欠如”の声に断固対応「差別的・侮蔑的な発言・行為を許容いたしません」
２月18日、J３のカマタマーレ讃岐は15日にホームで行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第２節のカターレ富山戦において、来場者によるリスペクトに欠ける発言があったと報告した。
クラブによると問題となったのは、試合中に観客席から選手やチームに向けて、リスペクトに欠ける内容が繰り返し叫ばれた行為だ。
讃岐は試合翌日の16日に事象を認識し、同日中に現場警備員、クラブスタッフ、選手から事情聴取を実施。観客席からリスペクトに欠ける発言があった事実を確認したという。
この件に関し、クラブは「ご観戦いただきました皆さまへ不快感や恐怖心を抱かせてしまい、またそうした状況を試合中に改善できなかったこと」を謝罪。また、確認と対応が遅れたことについても深くお詫びするとしている。
当クラブは、試合運営管理規程において「人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること」をいかなる施設・状況においても禁止している。
また、2025年２月３日にJリーグが発表した「誹謗中傷・カスタマーハラスメント対応について」のステートメントに賛同しており、誰もが安心・安全にサッカーを楽しめる環境をすべてのステークホルダーと共に作り上げていきたいとの考えを示した。
今後の対策として、警備員の配置見直し、連絡体制の強化、警備員による巡回の強化を実施。クラブは、今後同様の差別的あるいは侮辱的な発言または行為を見かけた場合は、近くのスタッフまたは警備員へ声をかけるよう協力を呼びかけている。
また、試合運営管理規程に反する行為が疑われる場合、クラブ関係者が記録のために録画する場合があることへの理解を求めた。
讃岐は改めて「すべての誹謗中傷、また差別的・侮蔑的な発言・行為を許容いたしません」と断固とした姿勢を表明。そのうえで、「選手は、多くのファン・サポーターの皆さまからの歓声、声援により大きな力をいただいております。試合中、選手の背中を押すご声援をいただけますと幸いです」とファン・サポーターへメッセージを送った。
そして、「すべてのお客さまへ安心安全に楽しんでいただくスタジアムの実現のため、当クラブ一同、改めて全力を投じてまいります」として、観戦ルールの順守への理解と協力を求めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
