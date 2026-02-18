後藤真希、「びっくりなコラボ」ツーショットに反響！ 「神と女神」「お二人とも色気がスゴイ」
元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは2月17日、自身のInstagramを更新。ラッパー・ZORNさんとのツーショットを公開しました。
【写真】後藤真希とZORNのツーショット
ファンからは「無茶苦茶最高だった」「最高です」「今日もめっちゃ可愛いぞ」「神と女神」「40には見えん。昔よりかわいい」「超超超超いい感じ」「びっくりなコラボだけど、真希ちゃんが楽しそうで良かった！」「お二人とも色気がスゴイ」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「超超超超いい感じ」後藤さんは「Live出演ありがとうございました」とつづり、5枚の写真を公開。1〜2枚目にはZORNさんとのクールなツーショット、3〜5枚目には後藤さんのソロショットが並びます。16日に日本武道館で行われたZORNさんのライブにサプライズ出演した後藤さん。その時の写真なのかもしれませんね。
「MVが解禁されました」16日には「ZORNさんとのコラボ曲『地元LOVE feat. 後藤真希』のMVが解禁されました」とつづり、ジャケット写真を公開。ZORNさんとコラボレーションした同曲は、モーニング娘。の代表曲『恋愛レボリューション21』の歌詞をサンプリングしており、後藤さんファンにとってもたまらない楽曲です。ミュージックビデオはZORNさんの公式YouTubeチャンネルで公開中です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
