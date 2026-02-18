冬に行きたい「広島県の滝」ランキング！ 2位「ふぶきの滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの時期は、しぶきが氷となって岩肌を飾る「氷瀑（ひょうばく）」や氷の造形美が楽しめる絶好のシーズンです。この時期だけの静寂に包まれた絶景を求めて、冬の自然の中へ一歩踏み出してみませんか。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「広島県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ふぶきの滝／52票廿日市市の景勝地「万古渓（ばんこけい）」にある滝です。幾筋もの細い流れが岩肌を滑り落ちる、繊細な美しさが特徴。冬は落葉によって渓谷の見通しがよくなり、澄んだ空気の中で白い滝筋がよりはっきりと浮かび上がります。静寂に包まれた手つかずの自然の中で、凛とした景観を楽しめるスポットです。
回答者からは「岸壁が雪化粧した渓谷に美しい滝が見られるからです」（40代女性／福井県）、「巨岩・奇岩を楽しみながら冬らしい散策ができる絶景の渓谷だから」（40代女性／長崎県）、「冬の季節に行きたいと思える雰囲気だからです」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：常清滝／74票1位は三次市にある「常清滝」です。広島県内で唯一、日本の滝百選に選ばれており、落差は126メートルと圧巻のスケールを誇ります。冬の澄み渡る空気の中で、断崖を滑り落ちる巨大な水の帯は息を呑む美しさ。周辺の整備された遊歩道から、冬の凛とした空気とともに大迫力の景観を楽しめます。
回答者からは「滝に雪が積もったり一部が氷で凍ったりして冬ならではの景色が見られるため」（40代女性／兵庫県）、「名瀑なだけあって雰囲気が良いから」（30代女性／茨城県）、「広島県で唯一『日本の滝百選』に選ばれている名瀑です。落差126mを三段にわたって落ちる姿は、冬の澄んだ空気の中でより一層高く、神々しく見えます」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
