益城町の小学生が熊本市の牧場を訪れ、牛と触れあう体験学習を行いました。殺処分されるはずだった牛について知り、命について学びました。



体験学習で熊本市の牧場を訪れた、益城町・津森小学校の5年生。牛の誕生から成長までの流れを知り、命について学んでほしいと学校の先生が企画しました。



富永翔太郎さんが経営するこの牧場では、黒毛和牛の子牛を飼育する一方で、ジャージー牛も育てています。ジャージー牛のメスは、牛乳生産のため育てられますが、オスは生まれてすぐに殺処分されることもあるといいます。その現状を知った富永さんは、2024年から殺処分される予定だったオスのジャージー牛4頭を引き取り、肉牛として育てる取り組みを続けています。



■NewFarmStyle・富永翔太郎さん

「大人になるために食べ物を食べて、それが肉になっていく。すぐ処分されるよりも、育てて肉にした方がいいんじゃないかと思ってやっている活動」



子どもたちは、肉質の良い牛を産ませるための人工授精についても説明を受け、命がどのようにつながっていくのか学びました。



■小学生

「いつもさりげなく食べていたお肉がこんな風に育てられていることを初めて知ってびっくりした」

「これだけ大切にされているから大切に食べようと思った」

