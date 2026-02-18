元衆院議員の金子恵美氏（47）が18日、水曜レギュラーを務めるABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に生出演。議員のスキャンダルについてコメントを求められ、苦笑した。

この日、特別国会が招集され、高市早苗首相が第105代首相に選出された。番組でも高市首相の今後のかじ取りについて議論した。

番組MCの横山太一アナウンサーから「支持率が下がるとしたらどんな可能性があるか」と聞かれた政治ジャーナリストの青山和弘氏は、経済状況や日中関係の他に、今回の衆院選で誕生した66人の“高市チルドレン”から失言や金銭問題などのスキャンダルが出た場合を挙げ、「そのときにどれだけ傷を最小限に抑えられるか。これは高市さんにとって問われる手腕」と解説した。

これを受け、横山アナから「これまでも小泉チルドレンや安倍チルドレンとか言われたときがありましたけど」と振られた金子氏は「安倍チルドレンでいろいろあって。スキャンダルの問題もありましたけど」。夫宮崎謙介氏のスキャンダルが頭をよぎったのか、青山氏と目が合い、苦笑した。

金子氏は12年の衆院選で当選した安倍チルドレン。宮崎氏も同期で、ともに14年の衆院選も勝ち抜いたが、宮崎氏は16年、金子氏の出産入院中に不倫をしていたことを報じられ議員を辞職。他の同期議員にも不祥事が相次いだことから“魔の2回生”と呼ばれた。