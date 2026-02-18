ジョン・スーフー氏が公開したスクラップブック

イタズラ小僧は健在だった。ドジャースの球団公式フォトグラファー、ジョン・スーフー氏が17日（日本時間18日）に自身のインスタグラムを更新。クラブハウス中の様子をアップした。大谷翔平はなぜか“謎の変顔”を披露していた。

スーフー氏はキャンプがスタートすると、1日を振り返るスクラップブックを公開している。この日はクラブハウスでナインがデーブ・ロバーツ監督の演説を聞く姿から始まった。ロバーツ監督は5分以上にわたって熱弁。「集中力を研ぎ澄ませ。自分に挑むんだ」「狩り続けよう。攻め続けるんだ」など、力強いメッセージを届けた。

多くの選手やスタッフが耳を傾けるなか、大谷は“別”だったようだ。スーフー氏が大谷にカメラを向けると、偉才は目を大きく見開いてガン見。ふざけるような表情を浮かべていた。

大谷はその後、今キャンプで初となる実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板した。鋭いピッチャー返しが襲いヒヤリとする場面もあったが、4人の打者と対戦して18球を投げ、1安打2奪三振を記録。最速は98マイル（約157.7キロ）をマークするなど、投手としても順調に調整している。（Full-Count編集部）