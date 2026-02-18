【迚も】はなんて読む？誰もがよく使う言葉です！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「迚も」はなんて読む？
「迚も」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、3文字の言葉です！
いったい、「迚も」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とても」でした！
迚もとは、副詞として「どうしても、到底（打消しを伴う）」や「非常に、たいへん（程度が甚だしい）」という意味で使われる言葉のこと。
もとは「とてもかくても（どうにかこうにか）」の略で、どうしてもこうしてもある結果になるという意味あいの平安時代から続く言葉だったといわれています。
現代では、「とても美味しい」や「とても面白い」のように、程度を強調する副詞として広く使われていますが、こちらは、大正時代から多用されるようになった表現なんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
ライター Ray WEB編集部