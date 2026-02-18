携帯電話サービス「au」と「UQ mobile」にてiPhoneとAndroidの間でeSIM転送が可能に！日本国内初。38機種が対応し、順次拡大予定
|auとUQ mobileにてiPhoneとAndroidの間でeSIM転送が2月18日より可能に！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は18日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」においてiPhone（iOS）とAndroidの異なるOS間での「eSIM転送」（料金は当面無料）の手続きが2026年2月18日から可能になったと発表しています。一部の機種（2月18日時点で全38機種）から対応を開始し、対象機種は今後順次拡大していく予定とのこと。
さらにeSIM転送機能への対応に必要な開発要件を掲載するサポートWebサイト（ https://open-dev.kddi.com/home ）を2月18日から開設し、メーカーが会員登録の上で閲覧できるほか、メーカーによるeSIM転送機能の実装後には接続性を検証／試験できる環境を提供します。本サポートサイトに登録された端末は、auの回線をご利用になる際にeSIM転送をご利用いただけます。
これまでも同じOS間（iOS間およびAndroid間）でのeSIM転送の手続はOS標準機能として対応していましたが、KDDIおよび沖縄セルラー電話がiOSを提供するAppleとAndroidを提供するGoogleの両社と協力することによって新しいスマートフォン（スマホ）などの製品へ機種変更する際にiOSとAndroidの間でeSIMを簡単に転送できるようになりました。サービス開始時点における対応機種は以下の通り。
＜iPhone（29機種）＞
・iPhone 17
・iPhone 17 Pro
・iPhone 17 Pro Max
・iPhone Air
・iPhone 16
・iPhone 16 Plus
・iPhone 16 Pro
・iPhone 16 Pro Max
・iPhone 16e
・iPhone 15
・iPhone 15 Plus
・iPhone 15 Pro
・iPhone 15 Pro Max
・iPhone 14
・iPhone 14 Plus
・iPhone 14 Pro
・iPhone 14 Pro Max
・iPhone 13
・iPhone 13 mini
・iPhone 13 Pro
・iPhone 13 Pro Max
・iPhone 12
・iPhone 12 mini
・iPhone 12 Pro
・iPhone 12 Pro Max
・iPhone 11
・iPhone 11 Pro
・iPhone 11 Pro Max
・iPhone SE（第3世代）
＜Android（9機種）＞
・Google Pixel 10
・Google Pixel 10 Pro
・Google Pixel 10 Pro XL
・Google Pixel 10 Pro Fold
・Google Pixel 9a
・Google Pixel 9
・Google Pixel 9 Pro
・Google Pixel 9 Pro XL
・Google Pixel 9 Pro Fold
記事執筆：memn0ck
