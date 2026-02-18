オリックス・内藤鵬内野手（２１）が「内藤砲」を発動した。１８日、練習試合・サムティ戦に「４番・一塁」で出場。２―２の５回１死一、三塁でフルカウントから相手左腕の直球を振り抜き、左越えに決勝３ランを運んだ。「外野フライを打つイメージでいって、いい角度で上がった。コンパクトにいけたのでよかったです」。３回には左前適時打を放つなど、３本の長打を含む６打数４安打４打点と大暴れした。

シーズン大半をリハビリに費やした過去２年を経て、昨季はウエスタンでチーム最多の４７０打席に立ったが、打率２割２分７厘、３本塁打、４２打点で目標の１軍昇格は果たせずに終わった。「守備も打撃も走塁も、全部できないとダメ」と宮崎キャンプでは連日、小島内野守備走塁コーチのもとで特守。同じ一塁手の頓宮が右膝後十字じん帯損傷で離脱するなか「『内藤、いけるな』というのをアピールしたい」と燃えている。

夢は球団ＯＢで日米韓通算４８６本塁打を放った李大浩（イ・デホ）のような４番打者。岸田監督は「いい選手ですからね、李大浩。なってください！」と、４年目での開花を期待した。「結果にこだわりたい。やっぱり１軍で活躍したいですね」。出番をつかんだ先に思い描くプロ初アーチ。オリの２代目「デホさん」を襲名する。（南部 俊太）