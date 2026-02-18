◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、栗東トレセン

ピカピカの好馬体がパワフルに駆け上がった。ラムジェット（牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）は調教パートナーの小牧加矢太騎手（レースは三浦皇成騎手）が騎乗し、栗東・坂路を単走。大きなストライドで加速し、５３秒５―１２秒４でフィニッシュ。佐々木調教師は「遅い時間だけど、動きも時計も良かったよ。完成されてきた感じだね」と笑顔を見せた。

前走のチャンピオンズＣは先行有利の舞台設定。それでも勝負根性を見せ、しぶとく末脚を伸ばして３着に食い込んだ。３月に定年を迎える指揮官は今回が最後のＧ１。「完成形に近づいてきた」と、うれしそうに繰り返した。「毛づやもいいし、堂々と真っすぐ歩いているし、体幹もしっかりしてきたと思うよ」と期待は高まるばかりだ。

東京ダート１６００メートルは３馬身差で圧勝を決めた２４年２月のヒヤシンスＳ以来となる。「ヒヤシンスＳが今まででベスト（レース）。コーナーが２つだし、今の状態なら楽しみの方が大きいよ」。手塩にかけた愛馬を最高の状態で送り出す。