４月７日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル １５３」の対戦カード発表会見が１８日、都内で行われた。メインイベントのＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦１０回戦で、同級１位の山中菫（２４）＝真正＝と同級３位・鵜川菜央（３０）＝三迫＝が王座を争う。

元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・山中竜也の妹で元ＩＢＦ世界アトム級王者の山中は、昨年４月にドイツでＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ王者ティナ・ルプレヒト（ドイツ）との４団体王座統一戦で０―２の判定で敗れて王座陥落。同年１０月の再起戦で判定勝ちし、再び王座に挑む。「こんな早くチャンスをいただけるとは思っていなかった。チャンスを逃さないように必ず買って、目標としていた４団体統一を果たしたい」と意気込みを語った。

対する鵜川は、日本バレーボール協会に勤務しながらリングに上がる異色のボクサー。２４年６月にＷＢＯアジアパシフィック同級王座を獲得し、昨年１月に初防衛に成功した。

デビューから無傷の６連勝で挑む世界王座へ「プロボクサーである以上、みんなが目指す舞台。社会人になってボクシングを始めてここまで来たというのは人生にとっても大きいこと。感謝の気持ちを持って精いっぱいやりたい」と意欲。「職場の方々にも理解していただきながらボクシングができている。仕事とボクシング、どちらも頑張ってこそ恩返しになる」と世界王者になっても“二刀流”を続ける考えだ。同協会の川合俊一会長にも「毎試合バレーの大会とかぶっていなければ応援に来てくださる。今回もお誘いしたい」と話した。

戦績は山中が９勝（３ＫＯ）１敗、鵜川が６戦全勝。

セミファイナルのＷＢＯアジアパシフィック・女子ミニマム級王座決定戦では、ＷＢＡ世界同級１０位・鈴木なな子（２６）＝横浜光＝とＷＢＡ世界同級９位・吉川梨優那（２４）＝泉北＝が王座を争う。

鈴木は昨年６月２６日、ＷＢＡ女子世界同級級タイトルマッチで当時の王者・黒木優子（真正）に挑戦し０―３の判定で敗れた。この一戦は、２０２５年度の女子年間最高試合賞に選出された。今回が１０か月ぶりの再起戦となる。

戦績は鈴木が９勝（３ＫＯ）４敗、吉川が７勝（１ＫＯ）２敗２分け。

＊ ＊ ＊

全対戦カードは以下の通り。

◎ＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦１０回戦 山中菫（真正）―鵜川菜央（三迫）

◎ＷＢＯアジアパシフィック・女子ミニマム級王座決定戦８回戦 鈴木なな子（横浜光）―吉川梨優那（泉北）

◎東洋太平洋・日本女子バンタム級王座統一戦８回戦 日本王者・山下奈々（ＲＥ：ＢＯＯＴ）―東洋太平洋王者ぬきてるみ（真正）

◎東洋太平洋女子アトム級タイトルマッチ８回戦 王者・狩野ほのか（ＴＥＡＭ１０ ＣＯＵＮＴ）―佐藤香実（厚木ワタナベ）

◎ＷＢＯアジアパシフィック・女子アトム級王座決定戦８回戦 四元志桜里（真正）―鎌田真央（升田）

◎スーパーバンタム級４回戦 福井凜（真正）―松井美樹（松本ＡＣＥ）