声優の高本めぐみ、第2子出産「ホッとしております」 『ハガレン』ウィンリィ役など
声優の高本めぐみが18日、自身のXを更新し、第2子を出産したことを報告した。
【画像】第2子出産した声優の高本めぐみ コメント全文
Xでは「私事で恐縮ですが、今月初旬に第二子を出産いたしました。お陰様で母子共に大きなトラブルもなく、新たな家族を元気に迎えられたことにホッとしております」と報告。
続けて「妊娠期間中から色々とご理解・ご配慮をいただいた関係各所の皆さまには、改めて心から感謝申し上げます。しばらくは心身の回復に努めること、家族と共にこの小さな命を守り育むことが最優先となりますが、今のうちに心にたくさん栄養を蓄えて再び表現者として良いアウトプットができるよう日々を大事に過ごしたいと思います。どんな変化が起こるか自分でも楽しみです！今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。
高本はアニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』ウィンリィ・ロックベル役、『SKET DANCE』丹生美森役、『咲-saki-』山谷ひな役などで知られる。2020年に一般男性と入籍を報告している。
