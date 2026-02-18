¡Ö»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡¶¦Æ¯¤30ÂåÊì¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¡¡¡È¥¹¥È¥ì¥¹²áÂ¿¤Î´í¸±¥µ¥¤¥ó¡É¤ÈÈ´¤±½Ð¤·Êý¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
30Âå¡¢½÷À¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤È¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢É×ÉØ¤È¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤È2¿Í¤Ç²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤À¤«¡Ö»ä¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ä¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤Ë¡Ö»ä¤À¤±¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ï²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¼Â¤Ï¡¢¡Ö²æËý¶¯¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤â¡ÖÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´Íý³ØÅª¤Ë¡¢²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë¤è¤ë´í¸±¿®¹æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¡É¤¬À¸¤àÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¡ÖÅØÎÏ¡¦»þ´Ö¡ÊÅêÆþÎÌ¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÂÐ²Á¡¦É¾²Á¡¦´¶¾ð¡ÊÊó½·¡Ë¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¶¯Îõ¤ÊÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»ëÌî¡¦Ç§ÃÎ¤Î¶¹ºõ¤ÈÈèÏ«
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²áÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ëÌî¤äÇ§ÃÎ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢Ã¯¤«¤òÍê¤ë¤È¤«²¿¤«¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ËýÀÅª¤ÊÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¼õÆ°Åª¹¶·âÀ¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°²½
¡Ö¼õÆ°Åª¹¶·âÀ¡×¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÉÔËþ¤òÅÁ¤¨¤º¡¢ÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ä¤¿¤áÂ©¤Ê¤É¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¡È»¡¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡É¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¤¬²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÖÅÙ¤¬¼þ°Ï¤ò°à½Ì¤µ¤»¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ÎÄã²¼
¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ÎÄã²¼¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥È¥ì¥¹²á¾ê¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤ÉéÃ´¤òÃª²·¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎ¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¶ÈÌ³¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë²È»ö¤ä»Å»ö¤Î»¨Ì³¤Ê¤É¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¼«Ê¬¼«¿È¤â¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤ì¤ò¡¢»×¤¤¤Ä¤¯¸Â¤ê¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¹¥¯¡×¡Ö¡Ê¥¿¥¹¥¯¤Ë¤«¤ë¡Ëºî¶È»þ´Ö¡×¡Ö¡Ê¥¿¥¹¥¯¤Î¡ËÉéÃ´´¶¡Ê1~5ÃÊ³¬¡Ë¡×¤ò½ñ¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¡¢°ú¤Â³¤¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡¢²ÈÂ²¤ÈÊ¬Ã´¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÌ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤êÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢À°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºá°´¶¤Ê¤¯¿Í¤òÍê¤ë¡Ö¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¸ò¾Ä½Ñ
¥¿¥¹¥¯¤´¤È¤Î¼«Ê¬¤ÎÉéÃ´´¶¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢Ê¬Ã´¤ò¸ò¾Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤âÂº½Å¤¹¤ë¡Ö¥¢¥µ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉéÃ´´¶¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖYou¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖI¡Ê¥¢¥¤¡Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡ÖDESCË¡¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸ò¾Ä½Ñ¤Ç¤¹¡£
¢§D¡§Describe¡Ê»ö¼Â¤òÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡Ë
¡Öº£½µ¡¢»ä¤¬3·ï¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¿·¿Í¶µ°é¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡Ä¡×
¢§E¡§Express¡Êµ¤»ý¤Á¡¦¼ç´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ë
¡Ö´ü¸Â¤ËÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§S¡§Specify¡Ê¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡Ë
¡Ö¿·¿Í¶µ°é¤Î°ì¼¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡¢¡»¡»¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢§C¡§Choose¡ÊÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹¡Ë
¡Ö¤â¤·Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¼´ü¤ò1Æü±ä¤Ð¤¹ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼ÂÁ©
ºÇ¸å¤Ë¡¢À°Íý¤ò¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ò¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¿Í¤Ï¡ÖµÙ¤à¤³¤È¡á¥µ¥Ü¤ë¤³¤È¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡5Ê¬´Ö¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¸ÆµÛ
»ÍÏ»»þÃæ¡¢Æ¯¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¿´¤äÀº¿À¤ò¡¢¸ÆµÛ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¿ô¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢É¡¤«¤é4ÉÃµÛ¤Ã¤Æ¸ý¤«¤é8ÉÃÅÇ¤¯¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹
¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡Ö¤³¤ì¤ò¤¹¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹ÔÆ°¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÆü¾ïÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¹á¿å¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÇÄ°¤¯¡×¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ç¥³¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
£¶³¦Àþ¡Ê¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡Ë¤Î°Õ¼±²½
¡Öµ¢Âð¤·¤¿¤é¼ÒÍÑ¥á¡¼¥ë¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÊì¿Æ¥â¡¼¥É¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÊªÍýÅª¡¦»þ´ÖÅª¤Ê¶³¦Àþ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¾ÃÌ×¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤¦½½Ê¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¹â¶¶¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÉéÃ´¤ÎÃª²·¤·¥·¡¼¥È¡×¤òºî¤ê¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÃ¶ÆáÍÍ¤äÆ±Î½¤Ë¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¡×¤À¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¡×¤¬»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¼Â´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹×¸¥¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼êÊü¤¹Í¦µ¤¤È¼ê´Ö¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
