日本の道路環境にもマッチするサイズ感

2025年10月30日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」の会場で、日産が欧州市場向けに開発した電気自動車（EV）「マイクラ」を日本で初めて公開しました。

このクルマは、かつて日本で「マーチ」として広く親しまれたコンパクトカーの系譜を継ぐモデルです。

マーチは、初代が1982年に登場して以来、手頃で親しみやすいコンパクトカーとして長年にわたり日本市場で支持されてきました。国内では2010年に登場した4代目が2022年まで販売されていました。

一方、欧州では「Micra（マイクラ）」という名前で販売が続けられ、2017年には5代目が登場するなど、コンパクトカー市場で確固たる地位を築いています。

そして2025年5月、6代目となる新型マイクラがEVとしてフルモデルチェンジを果たしましたが、JMS2025で展示されたのは、まさにこの最新モデルです。

デザインはロンドンに拠点を置く日産デザインヨーロッパが担当しており、会場の担当者は「欧州らしい丸みのある柔らかなフォルムが印象的です」と話します。

外装はSUVのような力強いスタンスとプレミアムな質感を両立しており、展示車両の鮮やかなブルーのボディカラーに、丸みを帯びたヘッドライトやシックなフロントグリルが組み合わされていました。

内装には、富士山の輪郭をモチーフにした日本らしさを感じさせるデザインが採用されているほか、10.1インチのデュアルディスプレイやタッチスクリーンが搭載されています。

参考までに欧州で発表されたボディサイズは、全長3974mm×全幅1830mm×全高1499mm、ホイールベースは2540mmで、乗車定員は5名で、パワートレインには「40kWh」と「52kWh」の2種類のバッテリーが用意されています。特に52kWhモデルは、最高出力110kW（150ps）、最大トルク245Nmを発生し、航続距離は408kmに達します。また、100kWの急速充電に対応し、約30分でバッテリー残量15%から80%まで充電可能。外部給電（V2L）にも対応しています。

安全面では、欧州仕様にプロパイロットアシストをはじめとする多くの先進運転支援技術が搭載されています。

都市型EVとしての機能性とデザイン性を高いレベルで融合させた新型マイクラですが、日本導入の可能性はあるのでしょうか。この点について担当者は次のように話しています。

「日産は『リーフ』をはじめ、電気自動車に積極的に取り組んでいます。今回のマイクラは、その姿勢を象徴するモデルとして展示しています。日本での発売は、現時点では予定されていません」。

残念ながら、現時点での日本市場への導入は未定とのことですが、実車を間近で見ることができる貴重な機会となりました。会場では、マイクラのほかにも中国市場向けの「N7」がプレスデー限定で展示されていました。

欧州ならではの洗練されたデザインと、都市での使い勝手を考慮したEVとしての完成度を誇るマイクラは、日本のユーザーからも多くの関心を集めており、ネット上やSNSでは、「3代目マーチ（K12型）」を彷彿とさせる丸みを帯びたデザインに「丸目がかわいくて懐かしい」「これぞマーチというデザイン」といったデザイン面への称賛が見られました。

また、近年のシャープなデザイン（アリアやサクラ等）とは異なる、親しみやすいスタイルに対して「最近の日産車の中で一番いいデザイン」「一目惚れした」といった声も寄せられています。

一方、日本の道路事情に最適なサイズ（全長4m以下）であるため、「なぜ日本で売らないのか」「日本市場を軽視しているのでは？」などといった意見や、「サクラ（軽EV）とリーフの間を埋める車が必要」など、軽自動車では物足りないが、リーフやアリアは大きすぎるという層から、このクラスのコンパクトEVが待望されています。

国内導入の正式なアナウンスはないものの、その魅力的な仕上がりから、今後の展開が期待される一台といえるでしょう。