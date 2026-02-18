【バカでも作れる飯？やってみ？】焦げたスクランブルエッグ…なにレベル？＜第11話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第11話 この料理、何レベル？
【編集部コメント】
ユウスケさん、ぐうの音も出ません。ところどころ焦げたスクランブルエッグにやけどをしながら焼いたウインナー、ネットで炊飯器の取扱説明書を検索し、「お米をとぐ」まで検索したようです（笑）。もちろん簡単な料理ですがそうもいかず……ユウスケさんが苦戦しているあいだにレナさんは子どもたちをお風呂に入れ、寝かしつけまでしたそう。ユウスケさん、ちょっとはレナさんの苦労もわかりましたか？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
