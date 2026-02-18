＜学生アパートで半同棲？！＞大学生の娘が社会人の彼と…やめさせるべき？でも口出しは過干渉？
子どもが大学生になってひとり暮らしを始めると、親の目が行き届かないこともありますね。自由に生活ができるため、彼氏や彼女を家に呼ぶこともあるでしょう。ママスタコミュニティのあるママも娘さんについて悩んでいることがあるようで、こんな投稿がありました。
『大学生の娘（21歳）がひとり暮らしをしています。半年くらい前から彼氏（24歳社会人）が連日泊まりにきているようで、半同棲状態です。学生アパートで、家賃も私たちが払っています。彼氏からは何の挨拶もありません。20歳を超えているし干渉したくないですが、半同棲をやめさせるか、家賃は娘たちに支払ってもらうべきか、いろいろ考えています。みなさんどう思いますか？』
娘さんも彼氏も、どちらも考えが甘い
『学生同士でお互いの家を行き来するぐらいならわかる。社会人なのに学生の彼女の家で半同棲はだらしないと思うよ』
『親のお金で半同棲なんてムリ。娘も彼氏も大概にしろだな』
『その彼氏と別れても、また違う男を連れ込んで半同棲するよ。彼氏がどうのこうのより、娘を正しなよ。学生の分際で、親に家賃を払わせているのに』
学生でひとり暮らしをしていると、友達や彼を家に呼ぶこともあるでしょう。でも連日泊まるような半同棲状態になるのは考えもの。とくに今回は相手が社会人ですから、もう少し社会的な常識を考えてほしいと思ってしまいますね。一方で、彼を家に泊まらせる娘さんにも問題はあるでしょう。彼と一緒にいたい気持ちはわかりますが、家賃や光熱費を払っているのは親ですし、学生であれば他にも優先することがあるでしょう。それらのことを考えた行動とは思えないので、まずは娘さんにきちんと注意をする必要がありそうです。
学業への影響や妊娠が心配だよ
『家賃うんぬんより、娘さんが家政婦扱いされていないか気になる。ご飯を作ってあげているのに食費を払わないとか、彼氏の分の洗濯もさせられているとか。それなら家政婦するのはやめろと言う』
『家賃より、妊娠や学業に支障がないかの方が心配だよ』
彼氏と半同棲をしているならば、ご飯を一緒に食べたり身の回りのこともしてあげるでしょう。それが度を過ぎると、家政婦のような存在にもなりかねません。社会人でお金を出さない、一緒に家事をしないのであれば、娘さんがいいように使われていることになります。また勉強をする時間が削られて学業に支障が出るのであれば、何のためにひとり暮らしをして大学に行っているのかわかりませんね。さらに妊娠の心配もあるでしょう。娘さんの将来のことを考えると、親としては快く思えない部分もあるようです。
そもそも学生アパートで半同棲はOKなの？
『学生アパートは同棲とか契約外の他人が常態的に出入りするのは禁止じゃない？ うちはダメだったよ。契約書を親子で確認して注意していいと思う』
『関係ない人が一緒に住むのはダメなのでは？ 女子専用なら追い出される。同棲したいなら新たに自分たちでアパートを借りろ！ 家賃は払いません！ だよね』
娘さんは学生アパートに住んでいますが、同棲や本人以外が頻繁に出入りすることを禁止しているケースもあるようです。もし契約に違反をすると学生アパートを出ていくことになりますから、契約書を確認する必要があるでしょう。どうしても同棲したいのであれば、学生アパートを出て、新たにアパートを借りることになるかもしれません。もちろん引越し代や家賃などは、娘さんと彼に払ってもらいましょう。
娘さんはまだ大学生。学生生活のルールを話そう
『20歳を超えて過干渉とか、お金出すのに条件を提示するなんて毒親とか言う人もいるけれど、親がお金を出している時点で一人前ではない。お金を出すなら口も出すし、ルールも設けるのは当然だと思う』
娘さんは成人しているため、大人として扱われることもあります。でも、今はまだ学生で、学費も生活費も親が支払っているのですから、一人前とは言えませんね。生活に関してはお金を出している親が口出しをすることになりますが、それはお金の問題だけではないでしょう。学業が疎かになってしまって希望する職業に就けなくなったり、妊娠して大学を休学、あるいは退学する可能性もあります。そのような将来へのリスクがあれば、心配だからこそ親が口を出すこともあるでしょう。その気持ちを踏まえて娘さんに話して、学生生活におけるルールを決めるのも大切ではないでしょうか。