メ〜テレ『ドデスカ！』ゴールデン初進出＆“世界進出” 井戸田潤、遼河はるひ、佐野晶哉も出演へ
メ〜テレ朝の情報番組『ドデスカ！』が、ゴールデンタイムに初進出することが決定した。3月4日に特番『ドデスカ！THE WORLD こんなトコロに名古屋めし!?』（7：00〜8：00 ※東海地区ローカル）を放送する。
【写真多数】メ〜テレ小松崎花菜アナ＆尾形杏奈アナが世界進出 なるほど！ザ・ワールド風…
『ドデスカ！』は、2025年に番組史上初めて年間視聴率1位を獲得。4月には番組開始25年目を迎える。東海地方をもっと盛り上げたいと、ゴールデン初進出を果たす。
ゲストは井戸田潤、遼河はるひ、佐野晶哉（Aぇ! group）。MCは竹田基起アナ。ロケリポータは小松崎花菜アナ（※崎＝たつさき）、尾形杏奈アナ。
テーマは近年、海外進出が活発化している名古屋めし。味噌カツ、ひつまぶし、手羽先など、世界各地で愛される味を、アジア・ヨーロッパなど海外4ヶ国で徹底調査。小松崎アナ（※崎＝たつさき）と尾形アナが日本を飛び出し、“世界版名古屋めし”に迫る。
■「オーストラリア・シドニー」
名古屋の姉妹都市でもあるオーストラリア・シドニー。「名古屋めし」を扱う日本食レストランが複数あり、人気拡大中。そこにあったのは「名古屋めし」を広めようと奮闘する名古屋出身の人たちの情熱。小松崎アナがシドニーで紡がれる“名古屋愛”に迫る。
■「シンガポール」
シンガポールではウナギ人気が急上昇中。中でも三河一色産ウナギのひつまぶしを提供するレストラン「鰻満（マンマン）」は毎日満席となる人気店。一番人気は定番のひつまぶしだが、日本では珍しいメニューも。尾形アナも驚きのやりすぎ感満載のひつまぶしとは。
■「イタリア・ボローニャ」
イタリアで唯一成功した日本食チェーンとも言われている名古屋発祥の「和食麺処サガミ」。2018年ミラノに1号店をオープンし、現在は8店舗まで拡大している。美食の国イタリアでなぜ人気となっているのか。
■「タイ・バンコク」
タイだけで12店舗を展開する「世界の山ちゃん」。「幻の手羽先」の味にほれ込み、その味をタイに広めた人物を直撃する。
■コメント
・井戸田潤さん（スピードワゴン）
ドデスカ！初のゴールデンじゃないですか。やっぱりちょっと感極まるというか（笑）。長年携わらせていただいているので本当にうれしいです。こんなに名古屋めしが世界に進出していてチェーン店があることも知らなかったです。名古屋めしドリームを感じちゃいました。
遼河はるひ
VTRも面白かったですし、われらが誇る名古屋を世界にもっともっと広めたいなと思いました。名古屋めしが海を越えてその国で好きになってもらえて、その国独自のアレンジを加えられたりしていたので、今度は私たちがその国のアレンジをやりたいなと思いました。名古屋めし今熱いですからね！
佐野晶哉（Aぇ! group）
ゴールデン特番のおめでたいタイミングで呼んでいただけてドデスカ！ファミリーだと改めて思えたので、ほんと幸せでした。VTRもすごく面白かったし、最高の名古屋愛にあふれた番組で楽しかったです。名古屋にそんなに詳しくない僕が見ててもめちゃめちゃ面白くて、全国の人に見ていただきたいです。
