「≒JOY」運営事務局が18日、インターネット上における誹謗中傷への対応に関して声明を発表した。

公式サイトでは「弊社は、弊社の運営するアイドルグループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました。しかし、依然として、SNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません。真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されております」とし、藤沢莉子のプライベート写真の拡散について説明。

「あたかも当該メンバーが、特定の恋愛関係にある男性と飲酒を伴う食事を共にしていることを示すような画像付きの投稿がなされていることが確認されております。当該投稿について、メンバー本人に確認したところ、上記画像に写っている人物は、メンバー本人の兄であり、家族で食事をした際に撮影した画像であること、及び、当該画像は、メンバー本人の兄が自身のストーリーで投稿したものであることが判明しました」とした。

続けて「弊社といたしましては、引き続き、悪質な投稿については、顧問弁護士に相談の上、必要な法的措置を検討・実施して参ります。皆様におかれましては、引き続き、ルールを守り、弊社所属タレントを応援していただきますよう、お願いいたします」と呼びかけた。