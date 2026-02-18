災害時の外国人の避難と防災について考えます。



熊本県に住む外国人の数の推移です。地震があった10年前と比べて約2.6倍に増えています。また観光で訪れる外国人の数も大きく増えています。今、大きな地震が起きたとき、外国人はどう避難し安全を確保するのか。地震の教訓を基に進められている取り組みを取材しました。



2度の震度7を記録した熊本地震。最大18万人が避難生活を送りました。日本語に不慣れな外国人にとって、避難生活は大きな不安を伴うものでした。



■アンドリュー・ミッチェルさん(2017年)

「地震が起きた時、死ぬかもと思った。これまで地震を経験したこともないし、避難訓練もしたことない。家が揺れて、何が起きておきているかわからなかった」



当時、熊本大学で学ぶ留学生だったイギリス出身のアンドリュー・ミッチェルさん。地震後は大学に避難しましたが、直面したのは「言葉の壁」でした。



「どこにいけばいいか誰も英語で教えてくれない何が起きたのか情報を英語で教えてくれない。もし英語で情報をもらえるならそんなにパニックにならない」



県内に住む外国人の拠り所となった熊本市の国際交流会館にはのべ200人を超える外国人が避難。しかし、食べ物など必要な情報を受け取ることができず不安を抱えた外国人への対応が、課題となりました。あれから10年。当時の教訓を生かし、課題解決に向けた取り組みが進んでいます。



2月3日、県庁で開かれたのは外国人のための防災研修。インドネシアや台湾、ネパール出身の人たちが参加していました。学んでいたのは、会話を助けるための指差しシート。必要な物や伝えたいことを指さしで伝え、日本人とやりとりすることができます。



こちらは、段ボールを使ったトイレづくり。説明書が日本語で書かれているため、いざというときに戸惑わないよう作り方を学びました。



■インドネシアから

「日本は地震や台風がたくさんありますので必ず準備しないといけない」



さらに2月12日。



（英語）

「災害時は計量カップがない。コメ1カップに1.2倍の水」



熊本市内で開かれていたのは、インドネシアやバングラデシュなどからの留学生と日本人の学生が参加した防災クッキング。食材には小麦や乳製品のアレルギーがある人でも食べられるように米粉や豆乳を使用。



そして豚肉やアルコール由来の原材料を使用していないソーセージや鶏肉の缶詰。アレルギーのある人やイスラム教徒でも安心して食べられるハラル対応の食材を使って、親子丼やオムレツを作りました。また、フライパンや鍋を汚さないで調理する方法を実践。外国人にとっては目新しい経験となったようです。



■インドネシアから

「作るのは簡単だったけど、材料を見つけるのが難しいなと感じた」



■バングラデシュから

「プラスチックバッグを使ってオムレツなどを作って食べたことはなかったので今後やってみたい」



■Team防災執事・渡辺志保講師

「ハラルクッキングやアレルギー対応の知識が、日本人も外国人もどうしていいかわからない。考えてくれる人が一人でもいることによって、避難所が健康で楽しく過ごせるのが一番大事なこと」



災害にあったとき、抱える不安を少しでも取り除けるように…助け合いの輪を広げる取り組みが続いています。

