3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンが18日、宮崎事前合宿で実戦形式の打撃練習であるライブBPを行った。

合宿で初の実戦。登板した北山、隅田は大会本番と同じくピッチコムを装着し、ピッチクロックで時間を制限されながらの投球。練習後、吉見投手コーチがNPBでは導入されていないピッチクロックに対する課題を口にした。

ピッチクロックでは、投手は打者のいない場面で15秒、いる場面では18秒以内に打者に対して投球しなければいけない。

この時間を気にするあまり、早く投げようとすると「時間が余って、そうなると（投球リズムが）単調というか、ペースが一定になってしまう」と吉見コーチ。

大切なのは、その時間の中でも投手自身の間合いで投げること。

吉見コーチは「（ペースが一定になると）バッティングセンターみたいな感じになる。（相手の打者と）勝手に波長が合ってしまう」と危険性を語り、「時間を有効に、ペースが一定にならないように改善していきたい」と強調した。

捕手の中村悠も「違った野球観というか、時間に追われている野球をしている」。その上で「僕らもゆっくり返球したりとか、ピッチコムのボタンを押すのを遅めにしたりとか」と、捕手としてのサポートの必要性を口にした。