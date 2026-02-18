¡Ö¤¦¤¿¡ù¥×¥ê¡×¡õ¡Ö¥Ò¥×¥Þ¥¤¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ³Ú¶Ê¤Î1¥³¡¼¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¡×¤È¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¿·¶Ê¥³¥é¥Ü¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢HE¡úVENS ¡õ Buster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple¤Ë¤è¤ë¡ÖFLAG¡×¤¬¡¢2·î18Æü¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖFLAG¡×¤Î1¥³¡¼¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬KING RECORDS¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè3ÃÆ¤Ç¤¢¤ëST¡ùRISH ¡õ Fling Posse ¡õ ËãÅ·Ïµ¤Ë¤è¤ë¡ÖRainbow Signs¡×¤Ï¡¢3·î18Æü¸áÁ°0»þ¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Î¿·¶Ê3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¤È¡ÖÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¿¥Ã¥°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡¢¡Ö½¸¹ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¡¢3·î28Æü(ÅÚ)¡¦3·î29Æü(Æü)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤Î²ñ¾ì¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ÆEC¥µ¥¤¥È¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ØÆþÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ò¥×¥à¥Ó¡Ë¤ÎBlu-ray¤¬¡¢5·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¡È½é¡É¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô105Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ26²¯±ß¤òÆÍÇË¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Î¾¡ÇÔ¤¬´ÑµÒ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë»²²Ã·¿ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢¾å±ÇÃæ¤Ë¹ç·×5²ó¹Ô¤ï¤ì¤ëÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¾å±Ç¥Ñ¥¿¡¼¥ó48ÄÌ¤ê¡¦7¤Ä¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Blu-ray¤Ç¤Ï¡¢ÅêÉ¼¥á¥Ë¥å¡¼²èÌÌ¤è¤ê¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ÎÂ¾¤Ë¡¢·àÃæÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ´24¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëMUSIC CHAPTER LIST ¤ÈMIC AS ONE¡ÊNon-Credit Ver.¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁüDisc¤âÉÕÂ°¡£½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄê¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢°ì°Ù¡ÊKazui¡ËÉÁ¤²¼¤í¤··à¾ìÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥Èver.2¤Î³¨ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
Ä¶¹ë²Ú»ÅÍÍ¤ÎDeluxeÈÇ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü½¸¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤â¼ýÏ¿Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¡¢DJ U-ICHI¤¬¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙOriginal Sound Track ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¤âÉÕÂ°¤¹¤ëÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£DeluxeÈÇ¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢°ì°Ù¡ÊKazui¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤ÎBlu-ray¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎÉõÆþ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
¥Ò¥×¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥óÂçÉ¬¸«¤Î¡¢±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙBlu-ray¤ÎÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡ª
PEACE¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö&¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óCD
Äê²Á¡§¡ï2,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§NMAX-1450
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
M1¡§¡ÖGo the Route¡×¡¿QUARTET NIGHT ¡õ MAD TRIGGER CREW ¡õ ¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ
ºî»ì¡§Amon Hayashi¡¿¾å¾¾ÌÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë
ºî¶Ê¡§Amon Hayashi¡¿NAOtheLAIZA¡¿A.M.Pkiller¡¿Æ£ÅÄ½ßÊ¿¡ÊElements Garden¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§NAOtheLAIZA
M2¡§¡ÖFLAG¡×¡¿HE¡úVENS ¡õ Buster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple
ºî»ì¡§ALI-KICK¡¿¾å¾¾ÌÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë
ºî¶Ê¡§ALI-KICK¡¿Æ£´Ö ¿Î¡ÊElements Garden¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§LI-KICK¡¿¥ª¡¼¥µ¥«=¥â¥Î¥ì¡¼¥ë
M3¡§¡ÖRainbow Signs¡×¡¿ST¡ùRISH ¡õ Fling Posse ¡õ ËãÅ·Ïµ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¿invisible manners¡ÊÊ¿»³Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
All Instruments & Programming¡§Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö&¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óCDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://hpmi.lnk.to/UPAPCD
Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
AnimeJapan2026²ñ¾ìÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È(18¼ï¤è¤ê2Ëç¤ªÅÏ¤·)
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(3Ëç¥»¥Ã¥È)
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥ÉEC¡§¥¯¥ê¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://hpmi.lnk.to/UPAPCD
¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö ¡õ ¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- ¿·¶Ê¥³¥é¥Ü
¡ÖFLAG¡×¡¿HE¡úVENS ¡õ Buster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple
ºî»ì¡§ALI-KICK¡¿¾å¾¾ÌÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë
ºî¶Ê¡§ALI-KICK¡¿Æ£´Ö ¿Î¡ÊElements Garden¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§LI-KICK¡¿¥ª¡¼¥µ¥«=¥â¥Î¥ì¡¼¥ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://hpmi.lnk.to/Utpr2
¡ÖGo the Route¡×¡¿QUARTET NIGHT ¡õ MAD TRIGGER CREW ¡õ ¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ
ºî»ì¡§Amon Hayashi¡¿¾å¾¾ÌÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë
ºî¶Ê¡§Amon Hayashi¡¿NAOtheLAIZA¡¿A.M.Pkiller¡¿Æ£ÅÄ½ßÊ¿¡ÊElements Garden¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§NAOtheLAIZA
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://hpmi.lnk.to/Utpr1
¡ÖRainbow Signs¡×¡¿ST¡ùRISH ¡õ Fling Posse ¡õ ËãÅ·Ïµ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¿invisible manners¡ÊÊ¿»³Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
All Instruments & Programming¡§Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
ÇÛ¿®Æü¡§3·î18Æü¸áÁ°0»þ
±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙBlu-ray¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
2026Ç¯5·î13ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§KIXA-1022¡Á3
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡§¥¹¥ê¥à¥È¡¼¥ë¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡ãDisc1¡ä
¡¦±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙËÜÊÔ
¡ãDisc 2¡ä
¡¦MUSIC CHAPTER LIST
¡¦MIC AS ONE¡ÊNon-Credit Ver.¡Ë
[½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ]
°ì°Ù¡ÊKazui¡ËÉÁ¤²¼¤í¤··à¾ìÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥Èver.2»ÈÍÑ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ÊÁ´7¼ï¤è¤ê1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://hpmi.lnk.to/MVBD
±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙBlu-ray¡ÚDeluxeÈÇ¡Û
2026Ç¯5·î13ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§KIZX-735¡Á8 (Blu-ray2ËçÁÈ/CD2ËçÁÈ)
²Á³Ê¡§¡ï17,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡§¥Ò¥×¥à¥ÓDeluxe Box
¡ãBlu-ray¡¡Disc1¡ä
¡¦±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙËÜÊÔ
¡ãBlu-ray¡¡Disc 2¡ä
¡¦MUSIC CHAPTER LIST
¡¦MIC AS ONE¡ÊNon-Credit Ver.¡Ë
¤Û¤«
¢¨ÆÃÅµ±ÇÁü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãCD¡¡Disc1¡ä
¡¦¿·ºîDrama Track
¡ãCD¡¡Disc2¡ä
¡¦±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙOriginal Sound Track
[ÉõÆþÆÃÅµ]
°ì°Ù¡ÊKazui¡Ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÁ´8¼ï
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ
¡ãHYPSTER¸ÂÄêÈ×¡ä
¡ÚDeluxeÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï20,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï11,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãBD+¥°¥Ã¥º¡ä
¥Þ¥¤¥¯·¿¥é¥¤¥ÈÉÕ(Ìó100mm)
¡¦¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖHYPSTER¡×¤ÎÆþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://hypster-fc.com/
¡¦¡ÚHYPSTER¸ÂÄêÈ×¡ÛÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://store.plusmember.jp/hypster/products/list.php?category_id=1887
¡ã³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¡ä
¡ÚDeluxeÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï20,350¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï11,550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãBD+¥°¥Ã¥º¡ä
B2ÉÛ¥Ý¥¹¥¿¡¼(¥¹¥¨¡¼¥É)3¼ï¥»¥Ã¥ÈÉÕ<°ì°Ù¡ÊKazui¡ËÉÁ¤²¼¤í¤··à¾ìÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥ÈÊÁ>
¡ã¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÈÇ¡ä
¡ÚDeluxeÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï20,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãBD+¥°¥Ã¥º¡ä
A4¥µ¥¤¥º¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À¡Ü¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È8Ëç¥»¥Ã¥ÈÉÕ<°ì°Ù¡ÊKazui¡ËÉÁ¤²¼¤í¤··à¾ìÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¥¤¥é¥¹¥È ver.2 ÊÁ>
¡ãAmazon¸ÂÄêÈÇ¡ä
¡ÚDeluxeÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï20,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãBD+¥°¥Ã¥º¡ä
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¡Ú150¡ß47mm°ÊÆâ¡Û8Ëç¥»¥Ã¥ÈÉÕ<Âè10ÃÆ ·à¾ìÍè¾ì¼ÔÆÃÅµÊÁ>
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
¡ÚDeluxeÈÇ¡Û
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¡¼¥É(6¼ï¥»¥Ã¥È)[¥È¥ì¥«¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¡§59¡ß86mm]
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥Õ¥©¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë[H50mm¡ßW150mm](8Ëç¥»¥Ã¥È)+¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼
HMV¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼(4¼ï¥»¥Ã¥È)
Amazon¡§A4¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È(6¼ï¥»¥Ã¥È)
ELR Store¡§¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸(7¼ï¥»¥Ã¥È) [Ìó53¡ß78mm]
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê[115¡ß40mm](6¼ï¥»¥Ã¥È)+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷BOX
7net¡§¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á[ÌóW200¡ßH130mm]
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
£Á£í£á£ú£ï£î¡§Buster Bros!!! ver.
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§MAD TRIGGER CREW ver.
¥¿¥ï¥ì¥³¡§Fling Posse ver.
HMV¡§ËãÅ·Ïµ ver.
³ÚÅ·¡§¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ ver.
7net¡§Bad Ass Temple ver.
ELR¡§ALL Division ver.
¡ÚDeluxeÈÇ¡¦ÄÌ¾ïÈÇ¶¦ÄÌ¡Û
¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É[Ìó ½Ä68mm¡ß²£31mm](6¼ï¥»¥Ã¥È)
¢¨HYPSTER¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¤Ë¤âÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢¨DeluxeÈÇ¤ÈÄÌ¾ïÈÇ¤ÇÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://hpmi.lnk.to/MVBD
¡üºîÉÊ¾ðÊó
±Ç²è¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡×
2·î20Æü(¶â)¤è¤êºÆ¾å±Ç¡ª
Íè¾ì¼ÔÆÃÅµÂè16ÃÆ
¡Ö1st Anniversary SPECIAL POST CARD + ¥³¥Þ¥Õ¥£¥ë¥à Vol.1¡õ2¡×
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2·î20Æü(¶â)¡Á³Æ·à¾ìÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»
¢¨¾å±Ç´Û¤Ë¤ÆËÜºî´Õ¾Þ¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤¡¢1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Âè5ÃÆ¡¢Âè6ÃÆ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¥³¥Þ¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Î³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î³¨ÊÁ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤Î³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤Þ¤ì¤Ë½ý¤ä±ø¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÈóÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¾Çä¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊ£¼Ì¡¦Ê£À½¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãINTRODUCTION¡ä
2017Ç¯9·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡È¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡É
ÁíÀª18¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥¤¥±¥Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥·¥Ö¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥ª¥ª¥µ¥«¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ê¥´¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î6¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ç®¤¤¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¥Ð¥È¥ë¤òºÌ¤ë¥é¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤òÀ¼Í¥¤¬±é¤¸¤Ê¤¬¤é¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²»³Ú¤ò¼´¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡È¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤Î¶¯¤¤²»³Ú¤È¡¢Êª¸ìÀ¤Î¶¯¤¤²»À¼¥É¥é¥Þ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãWhat¡Çs the MOVIE¡ä
¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡×¤Ï¡¢
·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë´ÑµÒ»²²Ã·¿¡Ö¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Î¾¡ÇÔ¤Ï¡¢±Ç²è´ÛÆâ¤Î´ÑµÒ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅêÉ¼¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÁªÂò¤Ç¡¢¾å±Ç²ó¤´¤È¤ËÅ¸³«¤ä·ëËö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ä
ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë»²²Ã·¿±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCtrlMovie¡×¡ä
ËÜºî¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Kino Industries¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëCtrlMovie¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
App Store¤äGoogle Play¤«¤é¡ÖCtrlMovie¡×¤ò¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢ÆüËÜà½éá¤ÎÅêÉ¼»²²Ã·¿¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚCAST¡Û
Buster Bros!!!
»³ÅÄ °ìÏº¡§ÌÚÂ¼ Úå
»³ÅÄ ÆóÏº¡§ÀÐÃ«½Õµ®
»³ÅÄ »°Ïº¡§Å·粼ÞæÊ¿
MAD TRIGGER CREW
ÊË´½ º¸ÇÏ¹ï¡§Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº
Æþ´Ö ½ÆÅÆ¡§¶ðÅÄ ¹Ò
ÆÇÅç ¥á¥¤¥½¥ó Íýòô¡§¿ÀÈø¿¸°ìÏº
Fling Posse
°»Â¼ Íð¿ô¡§Çò°æÍª²ð
Ì´Ìî ¸¸ÂÀÏº¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
ÍÀ´Àî ÄëÅý¡§ÌîÄÅ»³¹¬¹¨
ËãÅ·Ïµ
¿ÀµÜ»û ¼äÍë¡§Â®¿å ¾©
°Ë×²ÑÇ °ìÆó»°¡§ÌÚÅçÎ´°ì
´Ñ²»ºä ÆÈÊâ¡§°ËÅì·ò¿Í
¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ
Çòç±ÌÚ äÉ¡§´äºêÎÊÂÀ
í¶í±¿¹ âºãù¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
Å·Ã«ÅÛ Îí¡§¹õÅÄ¿òÌð
Bad Ass Temple
ÇÈÍå°Ð ¶õµÑ¡§ÍÕ»³æÆÂÀ
»Í½½Êª ½½»Í¡§ºç¸¶Í¥´õ
Å·¹ñ ¹ö¡§ÃÝÆâ±É¼£
¸À¤ÎÍÕÅÞ
ÅìÊýÅ· ²µÅý½÷¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
´ª²òÍ³¾®Ï© Ìµ²Ö²Ì¡§¤¿¤«¤Ï¤·ÃÒ½©
ÊË´½ ¹ç´¿¡§»³ËÜ´õË¾
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§EVIL LINE RECORDS
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¸¶°Æ¡¦À¤³¦´ÑÀßÄê¡§EVIL LINE RECORDS¡¦É´À¥Í´°ìÏº
´ÆÆÄ¡§ÄÔËÜµ®Â§¡¡¡Ê¢¨¡Ë
µÓËÜ¡§É´À¥Í´°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Kazui
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ý¥ê¥´¥ó¡¦¥Ô¥¯¥Á¥å¥¢¥º
ÇÛµë¡§TOHO NEXT
À½ºî¡§¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- Movie À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨¡ÖÄÔ¡×¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦
©¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- Movie
©King Record Co., Ltd.
©UTA¡ùPRI-ANIME PROJECT
