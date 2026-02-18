昨年10月に開催された一夜限りのスペシャルライブ「ARIA The CONCERT2025〜20年に1度の奇跡〜」がBlu-rayで5月27日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『Colori Colore Creare』や『あまんちゅ！』の作者としても知られる天野こずえが描いた未来形ヒーリングコミック『ARIA』。単行本累計480万部、関連書籍累計85万部が発行された本作は、2005年に『ARIA The ANIMATION』としてTVアニメ化されてから20周年という節目の年を迎えた。

昨年10月には、『ARIA』シリーズのオリジナルアーティストが集結し、一夜限りのスペシャルライブをお届けした「ARIA The CONCERT2025〜20年に1度の奇跡〜」を開催。即日完売となった本公演のBlu-rayが5月27日に発売決定！

あわせてBlu-rayの特製スリーブケースに使用される、天野こずえ描き下ろしイラストが初解禁となった。

昨年10月発売の『ARIA The SINFONIA〜Viaggio 2〜』Blu-rayのスリーブケースイラストと対となる本イラスト。アリシア、晃、アテナたちによって案内された扉の先に広がるのは水の惑星・アクア。制服に反射する水面も幻想的で美しく描かれているとともに、アーティストコンサートに参加した誰もが感じた“でっかい”ワクワクを呼び起こさせる。3人のウンディーネによって、再び「ARIA」の世界へと優しく導かれているような、胸が高鳴るイラストとなっている。

さらに特典は、舞台写真、場面写真、開演＆終演影ナレ台本といった超貴重な資料を掲載したブックレット付き。20周年の思い出と共にアーティストが奏でた至極の26曲が詰め込まれた、珠玉の1本をお見逃しなく。

●リリース情報

「ARIA The CONCERT 2025〜20年に1度の奇跡〜」Blu-ray

2026年5月27日発売

価格：￥13,200（税込）

品番：SOST-7001

封入特典：舞台写真、場面写真、開演＆終演影ナレ台本などを掲載したブックレット付き

外装：天野こずえ描き下ろし特製スリーブケース

※収録内容、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。

予めご了承ください。

【CAST】

Choro Club feat. Senoo

窪田ミナ

牧野由依

安野希世乃

ROUND TABLE feat. Nino

葉月絵理乃

斎藤千和

広橋涼

佐藤順一

【STAFF】

主催：フライングドッグ/ 松竹音楽出版

制作：キャピタルヴィレッジ

協力：マッグガーデン/ 松竹/ イープラス

運営：キョードー東京

©2005-2025 天野こずえ／マッグガーデン・ARIAカンパニー

関連リンク

「ARIA」公式サイト

https://ariacompany.net/