全国で猛威をふるっているインフルエンザ。鹿児島県は1医療機関あたりの感染者数が全国で最も多く、これまで主流だったA型に変わってB型の感染が拡大しています。

鹿児島市にある、かわかみこどもクリニックです。先月下旬からインフルエンザの患者が急増し、きょう18日も朝から発熱やせきの症状を訴える人がたくさん訪れていました。

（受診した人）「高熱で診察にきた。気をつけたいなとは思っている」

県内で今月8日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は4265人で、5週連続で増加しています。1医療機関あたりの患者数は74.82人と全国で最も多く、県内全域で「流行発生警報」が発表されています。

（川上清院長）「1月の中旬から再び（インフルエンザが）増えてきた。そのほとんどがB型」

いま、全国的に流行しているのが、B型のインフルエンザ。こちらの病院では、陽性患者のうち9割以上がB型で、吐き気や下痢など消化器に症状が出るケースが多いといいます。

（川上清院長）「お腹が痛い、嘔吐、下痢を伴うとか。A型で出てくる関節痛は比較的少ない。大人は必ずしも高熱はでないけれど、インフルエンザに罹患している可能性もある」

また、「今シーズンすでにA型に感染した人でもB型に感染する可能性は十分にある」として、感染対策の徹底を呼びかけています。

（川上清院長）「A型に年末にかかって、2月にB型にかかったという人は意外と多い。人ごみの中ではマスクを着用、手洗い、うがいという予防はしばらく必要」

卒業式や歓送迎会など、人が集まる機会が増えるこの季節。一層の注意が必要です。

受験生がインフルやコロナに感染したら…追試は？

鹿児島県内では「流行発生警報」が発表されていて、県は、▼手洗いやせきのエチケット、▼ワクチン接種の検討、▼室内の換気など基本的な感染対策を呼びかけています。

これから心配になるのが「受験」です。

県内の公立高校入試は来月4日と5日に行われますが、県教委によりますと、受験生がインフルエンザやコロナなどに感染して受験できなかった場合、通っている中学校の校長を通じて来月4日～5日正午までに申請すれば、追加選抜として来月10日に試験を受けられるということです。

続いて大学です。今月25日と26日に2次試験が行われる鹿児島大学と鹿屋体育大学、来月13日に2次試験が行われる県立短期大学は、いずれも追試験などの対応は行わないということです。

