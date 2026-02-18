鹿児島県が計画するスポーツ・コンベンションセンター設計業務の最優秀提案者が18日、県から発表されました。選ばれたのは「吊り屋根構造」を提案した企業体でした。

こちらが最優秀提案者に選ばれた「梓設計・SUEP・東条設計共同企業体」のイメージ図です。

「桜島と調和するまちの屋内広場」がコンセプトで、吊り屋根構造で高さを抑え、桜島の景観を確保していることが特徴です。

鹿児島市のドルフィンポート跡地で計画されているスポーツ・コンベンションセンターについて、県は設計事業者を公募して審査を進めていました。

先週末に開かれた公開プレゼンテーションと2次審査で、審査会として最優秀候補者を決め、県が18日、正式に最優秀提案者を発表しました。

吊り屋根の外観以外に高く評価されたのは、▼設備をフラットに配置することでメインアリーナとサブアリーナの連携した利用が可能で使いやすいこと。

▼緩やかなスロープなどで障害者や高齢者も利用しやすい工夫がなされていることなどです。

（塩田知事）「しっかりと技術力、デザイン力などをいかして、基本構想にあるスポーツ・コンベンションセンターの実現に向けて、より良いものを設計していただけることを期待」

なお、協議が不調に終わった場合の次点には、建物のボリュームを最小限に抑える提案をした企業体（坂茂建築設計・松田平田設計・永園設計共同企業体）が選ばれました。

県は最優秀提案者と来月中に契約を結び、設計期間は今年4月から2年4か月間です。

県は事業費を488億円と見込んでいますが、実際の建設費などは流動的で、設計後に明らかになる見通しです。

