メ～テレ（名古屋テレビ）

自民党が圧勝した衆院選ですが、「チームみらい」も大躍進を遂げました。特別国会が召集された18日、安野貴博党首にメ～テレの濱田隼アナウンサーが聞きました。

「チームみらい」は、2025年7月の参院選で、安野貴博党首が議席を獲得。今回の衆院選では、比例で11人が当選しました。

「良くも悪くも今まで国会にいなかったようなタイプの者が今回議席をもらっている。私も元々AIのソフトエンジニアだったというところがあり、議席数が少なかったとしても、新しい論点を持ち込むということは意味がある」

「保守」や「リベラル」といった政党の立ち位置に対しても独自のスタンスを貫く姿勢です。

「私も、政治上の左・右という軸はすごく重要なものだと思っている。一方でそれだけではないというふうに思っている。これだけ複雑な社会の中で、1次元の軸で全てが説明できるはずもないと思っていて、我々は今を重視するのか、それとも未来を重視するのかというこの軸上で、未来に寄せた意思決定をしている立場」(安野党首)

衆参合わせて12の議席で臨む国会では…。

「今までの“しきたり”や“しがらみ”にとらわれず、政策本位でいろいろ提案できる。永田町の人間関係に対する忖度みたいなものは一切なく、正論を言っていくことができる」(安野党首)