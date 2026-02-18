ドル円一時１５３．８６レベル、ドル買いと円売りの両面で上昇＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は153.86レベルに再び本日の高値を更新している。米10年債利回りが4.04％台から4.07％台へと上昇しており、日米金利差を意識した動きとなっている。東京市場ではNZ中銀がハト派姿勢との見方でＮＺドル/ドルが下落しており、ドル高圧力の一端を担っていた。このあとのＮＹ市場では耐久財受注や鉱工業生産など一連の米経済指標が発表されるほか、ＦＯＭＣ議事録が公表される。イベントを控えた調整の面も指摘される。



また、足元では欧州株や米株先物・時間外取引が堅調に推移しており、リスク選好的な円売り圧力もみられている。東京時間に報じられた「330億ドルの対米投資計画」が引き続き円売り・ドル買いを連想させる面もあるようだ。



USD/JPY 153.81

