【五輪】スキーノルディック複合個人ラージヒル「季節外れの桜を…」オリンピックでの最後の個人戦 渡部暁斗選手19位「まだ悔しいって思わせてくれるこの競技が本当に好き」 ジャンプはトップ！山本涼太選手15位
17日夜行われたスキーノルディック複合個人ラージヒル。渡部暁斗選手と山本涼太選手の県勢2人が挑みました。
今シーズン限りでの引退を表明している北安曇郡白馬村出身の渡部暁斗選手。
渡部暁斗選手
「2月のイタリアで季節外れの満開の桜を咲かせて終わりたいなと」
実況「イタリアで季節外れの桜を咲かせたい。そう話していた渡部」
「暁斗、暁斗…」
実況
「ポイントと言っていたそのジャンプどうか。伸びてこい。K点付近での着地」
オリンピックでの最後の個人戦、ノルディック複合のラージヒル。前半のジャンプは125.5メートルで19位につけます。後半のクロスカントリーは、トップと1分50秒差でスタート。途中、順位を落とす場面もありましたが…。
実況
「最後のオリンピック何かその空気を、その空を楽しむように今、頭を下げて19番。渡部暁斗19位でのフィニッシュです」
白馬村の小学生
「めっちゃ怖そうな坂とか普通に下っていてすごかった」
白馬村の小学生
「かっこよかったし、私もあんなふうに滑りたいなって思った」
渡部暁斗選手
「正直悔しかったですね。もう少しいいジャンプしたかったですし。こうやって苦しい中でもまだ悔しいって思わせてくれるこの競技が本当に好きなんだなと思っている」
下高井・木島平村出身の山本涼太選手は、ジャンプで136.5メートルをマークしトップに立ちましたが、後半のクロスカントリーで力及ばす、15位でした。
残すは、19日の団体スプリント。渡部選手にとっては、オリンピック、最後の勝負です。
渡部暁斗選手
「出るならベスト、最後の最後全部出し切りたい」