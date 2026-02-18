◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会13日目/現地18日)

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグ。日本は試合がなかったもののSession10が行われました。

すでにスウェーデンが準決勝進出を決めており、残りの枠は3チーム。5勝2敗のアメリカは準決勝進出目前でしたが1点リードの第10エンド。イギリスに2点のスチールを許しまさかの逆転負け。韓国はスウェーデンを破り5勝3敗で3位。中国を破ったデンマーク、アメリカを破ったイギリスは突破へ望み。この結果で新たに準決勝進出は決まりませんでした。

すでに予選リーグ敗退となっている日本は、このあと現地18日の夜にイギリスと対戦します。

【予選リーグSession10結果】

デンマーク 8−7 中国

イギリス 8−7 アメリカ

韓国 8−3 スウェーデン

【予選リーグSession11カード】

イギリス − 日本

スイス − デンマーク

カナダ − イタリア

中国 − スウェーデン

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4−8 スウェーデン12日 負 7−10 デンマーク14日 勝 7−5 スイス14日 負 4−7 アメリカ15日 負 5−7 韓国16日 負 6−9 カナダ17日 負 6−8 イタリア18日 イギリス19日 中国