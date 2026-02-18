【カーリング】“大混戦”アメリカが10エンド2点スチールで大逆転負け 韓国3位浮上 7位イギリスまで突破可能性
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会13日目/現地18日)
10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグ。日本は試合がなかったもののSession10が行われました。
すでにスウェーデンが準決勝進出を決めており、残りの枠は3チーム。5勝2敗のアメリカは準決勝進出目前でしたが1点リードの第10エンド。イギリスに2点のスチールを許しまさかの逆転負け。韓国はスウェーデンを破り5勝3敗で3位。中国を破ったデンマーク、アメリカを破ったイギリスは突破へ望み。この結果で新たに準決勝進出は決まりませんでした。
すでに予選リーグ敗退となっている日本は、このあと現地18日の夜にイギリスと対戦します。
【予選リーグSession10結果】
デンマーク 8−7 中国
イギリス 8−7 アメリカ
韓国 8−3 スウェーデン
【予選リーグSession11カード】
イギリス − 日本
スイス − デンマーク
カナダ − イタリア
中国 − スウェーデン
12日 負 4−8 スウェーデン
12日 負 7−10 デンマーク
14日 勝 7−5 スイス
14日 負 4−7 アメリカ
15日 負 5−7 韓国
16日 負 6−9 カナダ
17日 負 6−8 イタリア
18日 イギリス
19日 中国