ブラマヨ・小杉、新幹線で起きた“座席トラブル”「俺の座るところに誰か座ってると思って…」

2月13日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が「レタスチャーハンの発祥」を徹底調査するVTR企画が放送された。

【映像】中華の人気メニュー「レタスチャーハン」は日本生まれ？ ブラマヨ小杉が執念の調査で意外なルーツが発覚

以前の放送で、マツコ・デラックスと有吉弘行が話題にしていた「レタスチャーハン」。

「誰が考えたの？」「日本発祥？ 中国でも食べられていたの？」と2人の間で大論争が勃発。番組が調査したところ、本場・中国の飲食店ではほとんどお目にかかれないメニューだということが判明した。

いったいいつ、誰が生み出したのか。調査に乗り出した小杉は、まずは1993年に放送された料理バトル番組を手掛かりに、“料理の鉄人”周富徳さんの弟・周富輝さんが経営する横浜のレストランへ。

富輝さんは、当時の番組で兄とレタスチャーハンを考案したというエピソードを披露する。小杉はここで「発祥」の言質を取ってロケを早く終わらせたい様子だったが、調査は続いた。というのも、石川県金沢市の中華料理店が「レタスチャーハン発祥の店」を掲げていたのだ。

小杉は真相を確かめるべく、新幹線で3時間近くかけて金沢市へ。運ばれてきたレタスチャーハンに、スタジオのマツコと有吉も「おいしそう！」と大興奮だった。

店主の話では、東京で修行した味を金沢に持ち込み、「レタスチャーハン」として提供するようになったとのこと。

しかし、小杉が「初めてチャーハンにレタスを入れた？」と尋ねると、店主は「違います」と即答。「メニュー名として提供し始めたのはうちだが、1979年頃に修行していた原宿の『南国酒家』で初めて食べた」という衝撃の事実が告げられた。

「マジかよ!?」と驚く小杉。「（金沢まで）来ないでよかったやんか！」と嘆き節が止まらない。

実は金沢までの新幹線の車内、ちょっとしたトラブルがあったという小杉。

「間違ったチケットで席がなかったんですよ。前半2駅くらい立っていたんです。俺の座るところに誰か座ってると思って、『違いますよ』って言ったら、『便が違う』と言われて、便がちゃうんかいって」

悲しすぎるエピソードで同情を誘った小杉に、スタジオの有吉は「いいから早くいけよ！」と笑っていた。