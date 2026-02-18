特別国会が2月18日に召集され、衆議院選挙で当選した県関係の国会議員が初登院しました。大勝利にも気を引き締める自民党に、責任の重さを痛感する中道改革連合…それぞれの船出です。



自民党の歴史的な勝利から10日。特別国会が召集されました。18日朝、県関係議員で最初に姿を現したのは初当選した自民党の内山航氏です。



〈自民党 内山航議員〉

「すがすがしい気分ですし、緊張感がありますし、しっかり仕事をしなければいけないという使命感です。地元を大切に、東京でもしっかり仕事をしていきたい」





新人議員らしく、さっそく先輩議員にあいさつも…〈自民党 斎藤洋明議員〉「6期目の国会議員は違うんだな と思ってもらえるような成果を上げたいと思っています」国政に返り咲いた2人。ともに喜びをかみ締めます。鷲尾氏のもとにはこんな電話が…〈自民党 鷲尾英一郎議員〉「政調会長から。“選挙お疲れさま”ということで、またこれから頑張っていきましょうということでした。ようやく戻ってこられたという実感です」〈自民党 高鳥修一議員〉「高市総理の自他共に認める側近の1人として、しっかりと総理総裁をお支えをするというのが私の仕事だと思っています」家族そろってやってきたのは小選挙区では初めての当選となった自民党の国定勇人氏。〈自民党 国定勇人議員〉「自民党の中、国会の中でもしっかりと発言をしながら課題の解決を探っていきたいと思います」一方、比例復活で9期目の当選となった中道改革連合の菊田真紀子氏。〈中道改革連合 菊田真紀子議員〉「正直、多くの仲間を失ったので、ちょっと元気がないというか、1年3か月前はもっと仲間がわっといたのでちょっと寂しい気持ちです。ただ、めそめそしていられないので頑張らなきゃとは思います」泉健太氏「中道、頑張るぞ」西村氏「よろしくお願いします」こちらも比例復活となった中道改革連合の西村智奈美氏。立憲民主党時代の泉健太元代表と決意を新たにしました。〈中道改革連合 西村智奈美議員〉「1人1人がそれぞれ国会での活動、様々な党の運営などについて、 取り組んでいく責任の重さをより一層感じているところです」第2次高市内閣の発足。3分の2以上の議席のもと、与党のかじ取りが始まります。