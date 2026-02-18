B2ベルテックス静岡の2選手が代表に選出…サイモン拓海がグアム代表、エブ・ンドウがノルウェー代表に

ベルテックス静岡は2月18日、サイモン拓海が「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2のグアム代表（FIBAランキング79位）、クリス・エブ・ンドウが「PRE-KVALIK EM BASKETBALL 2029 MENN」（男子バスケットボールヨーロッパ選手権予選2029）のノルウェー代表（同80位）に選出されたことを発表した。

現在25歳のサイモンは、190センチ81キロのシューティングガード。2022－23シーズンに信州ブレイブウォリアーズでBリーグデビューを飾ると、2024－25シーズンに静岡へ移籍し、今シーズンは34試合の出場で1試合平均8.3得点2.4リバウンド1.5アシストを記録している。window1ではフィリピンとホーム＆アウェイで対戦すし2連敗を喫するものの、サイモンはGAME2で3ポイントシュート7本を含む23得点をマークし、フィリピン代表に脅威を与えた。

現在31歳のンドウは、199センチ96キロのパワーフォワード。ノルウェーのトップリーグでプロデビューし3年プレーした後、渡米しノースウエスト・ミズーリ州立大学へ。卒業後はドイツやフランスを渡り歩き、2024－25シーズンはフランス最高峰のリーグでプレー。2024年から2025年にかけて行われた「FIBAワールドカップ2027ヨーロッパ予備予選」では16.3得点8.0リバウンド1.8アシストをマークするも、チームは本予選出場を逃していた。

グアム代表はホーム2連戦。26日にオーストラリア代表（6位）、3月1日にニュージーランド代表（同25位）を迎え撃つ。ノルウェー代表は日本時間28日にブルガリア代表（同54位）とホームで対戦する。









【動画】サイモン拓海が3P7本含む23得点をマークしたフィリピン戦ハイライト