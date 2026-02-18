（台北中央社）転倒によりくも膜下出血となった離島・澎湖県の陳光復（ちんこうふく）県長について、17日夜に南部・高雄市内の病院で受けた手術は順調に終わったものの、予断を許さない状況であることが分かった。陳氏と同じ民進党所属の頼清徳（らいせいとく）総統が18日朝、明らかにした。



陳氏は17日、澎湖県内で開かれた旧正月のイベントに出席した際、会場の階段を踏み外して転倒し、頭部を強打した。同県内の病院で救命処置を受けた後、ヘリコプターで高雄市内の病院に転院搬送されていた。



頼総統は、南部・台南市内の廟（びょう）で取材に応じた。現時点での状況は、高雄への転院前と比べるとやや良くなっていると話した。



（張栄祥／編集：田中宏樹）