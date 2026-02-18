asmi“曖・昧・未・満”な恋心を描くラブソング「チョコっと好きよ」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

asmiが、2月25日に新曲「チョコっと好きよ」を配信リリースすることを発表した。

■SNSではすでに自然発生的な広がりを見せている新曲

本作は、「PPPP」「MELON LEMON COOKIE」などで注目を集める韓国出身の音楽プロデューサー・TAKによる書き下ろし楽曲。作詞・作曲・編曲をTAKが手掛け、asmiとは2025年12月にTAKの楽曲「逆さ月」へのfeat参加に続くタッグとなる。

“日常に寄り添う歌”を届け続けるasmiと、ネットカルチャー発で国境を越えて支持を広げるTAK。それぞれのポップ感性が交差することで生まれた「チョコっと好きよ」は、バレンタインを過ぎたあとにふと残る、“曖・昧・未・満”な恋心を描いたラブソング。甘さとほろ苦さが同居する恋の感情をチョコレートに重ねて描く。

楽曲はすでにasmiのオフィシャルSNSにて一部公開されており、リリース前にもかかわらず、ダンス動画などのUGCが生まれ始めている。“チョコっと”というワードの可愛らしさと、耳に残るリズム感が相まって、自然発生的な広がりを見せている点も注目だ。

ドラマ・映画・アニメ主題歌など活動の幅を広げ続けるasmi。“曖昧で未完成な恋”をポップに昇華した「チョコっと好きよ」が、この冬どこまで広がりを見せるのか期待が高まる。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「チョコっと好きよ」

「チョコっと好きよ」ジャケット写真

