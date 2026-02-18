Survive Said The Prophetニューシングル「Speak of the Devil」リリース決定！TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』EDテーマ
Survive Said The Prophetのニューシングル『Speak of the Devil』が、4月1日にCDリリースされることが決定。収録内容、アートワークも公開された。
■coldrainのMasatoがフィーチャリング参加
2026年第1弾シングルの今作は、解禁後大反響を呼んだTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマ「Speak of the Devil feat. Masato」が表題曲。
「Speak of the Devil feat. Masato」は、原作からインスピレーションを受けたYoshの叫びや祈りともとれる想いが存分に表現された楽曲で、バンドのリスナーはもちろんのこと、原作ファンにとっても待望の新曲となっている。
また、フィーチャリングボーカルには、世界基準のラウドロックサウンドでシーンの中核を担っているcoldrainのMasatoがゲスト参加した。
なお、本作は完全生産限定盤でのリリースとなり、デジパック仕様のアニメ絵柄のジャケットのCDに加え、アニメとのコラボグッズ「Survive Said The Prophet × 炎炎ノ消防隊 Luminous T-Shirtg」「REFLECT FLAME Shoulder Bag」が封入。さらに、メンバー直筆サインも同梱される。
■リリース情報
2026.04.01 ON SALE
SINGLE「Speak of the Devil」
■関連リンク
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』作品サイト
https://fireforce-anime.jp/
Survive Said The Prophet
http://survivesaidtheprophet.com/