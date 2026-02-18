秋山黄色、初コラボEP発売決定！「手を取り合うのは苦手ですがお互いの凶器を掲げてみましたよ。おたのしみに～」
秋山黄色が、コラボEP『Scissor Hands Up』を2月25に配信限定リリースする。
■100回嘔吐、yama、TOOBOE、Neruとのコラボ楽曲を収録
『Scissor Hands Up』は秋山黄色にとって初のコラボEP。2025年8月にリリースした100回嘔吐とのコラボ曲「ネイルイズデッド feat.100回嘔吐」、1月に発表したyamaが作詞を担当した「Nemophila feat. yama」の2曲に加えて、TOOBOEとの競作コラボ「夜においていかれました feat. TOOBOE」、さらにボカロPのNeruが作詞作曲を担当し秋山黄色が歌唱を行った「黒になる feat. Neru」を収録した4曲入りのEPとなる。
楽曲制作に関わるすべてをたったひとりで行ってきた秋山黄色が、様々な角度でコラボレーションを行った今作。秋山黄色の多面的な才能と渦巻く感情を紐解くひとつのピースとなる。
なお、本コラボEPは、3月11日に発売される秋山の5枚目アルバム『Magic if』の初回生産限定盤の特典（DISC2）として収録される。
■リリース情報
2026.01.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Nemophila feat. yama」
2026.02.25 ON SALE
EP『Scissor Hands Up』
2026.03.11 ON SALE
ALBUM『Magic if』
