

2月18日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



靜甲 <6286> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/18発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて3000～1万円分のQUOカードを贈呈する。



■記念優待 ――――――――――――



ＴＯＲＩＣＯ <7138> [東証Ｇ] 決算月【3月】 2/18発表

イーサリアム（ETH）トレジャリー事業の開始を記念し、特別株主優待を実施。26年3月末から9月末まで継続保有する株主を対象に、保有株数1500株以上3000株未満で5000円分のデジタルギフト、3000株以上保有で7万5000円分のデジタルギフトを贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



亀田製菓 <2220> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/18発表（場中）

3月末割当の1→3の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を維持する。実質拡充。優待品を自社ECサイト「通販いちば」で利用可能なクーポンに変更し、保有株数に応じて500～4000円相当を贈呈する。



くら寿司 <2695> [東証Ｐ] 決算月【10月】 2/18発表（場中）

4月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を維持する。実質拡充。



