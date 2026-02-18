2月16日、タレントの藤田ニコルがInstagramを更新。2025年末に妊娠を発表した彼女の“ぽっこりお腹”姿を披露し、話題となっている。

「第1子妊娠中の藤田さんはこの日、《今日の私服》として、自ら携わるブランド『CALNAMUR』の黄色いカーディガンを着用した姿をアップしました。デニムパンツを穿いていましたが、《新しいデニムも後何日かで入らなくなりそうだから 今のうちに 産後にまた違う形で履くの楽しみ!》と、妊娠中のファッションも楽しんでいる様子です」（芸能担当記者）

Instagramのコメント欄には《かわいい》《既にママの顔》《おしゃれ楽しんでて最高》など、藤田の幸せそうな姿に称賛が寄せられている。

現在は、モデルのほかにタレントやプロデュース業にも精力的に取り組んでいる藤田。タレントとしての地位を固めるなか、2020年12月に交際を報じられた俳優の稲葉友と2023年8月に結婚し、2025年12月末に妊娠を発表した。

「以前から何ごとも自分の言葉で発信していましたが、最近はセンシティブなことについても語るようになり、同年代の女性を中心に、人気をさらに高めています。2025年12末には、自身のYouTubeチャンネル『藤田ニコル☆NICOLE FUJITA』でも、ファンからの質問に積極的に答える姿を見せています」（同前）

動画で藤田は、妊娠に関する質問に多数、答え、その中で、ブライダルチェックを受けたことを告白している。医師からアドバイスを受けたことをきっかけに、妊活をおこなったという。

「妊活や不妊治療というと、微妙な話題にもとられがちですが、SNSでは『ニコルンが発信してくれるのありがたい』など、知名度のあるタレントが語る姿勢として、評価されています。

こうした発信があるからこそ、ファンにとって、彼女の妊娠に“幸せオーラ”を感じる人も多いのでしょう。また、妊娠中の姿をおしゃれに見せる藤田さんは、若者のカリスマとして新たなステージに立ったとも言えるかもしれません」（同前）

出産は春ごろを予定しているという。“カリスマ”は、ママとしてどんな一面を見せてくれるだろうか。