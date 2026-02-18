公立高校入試の一般選抜は2日目、社会・数学の試験と面接が行われました。

長崎市の学習塾によりますと、2教科とも難易度は「去年並み」だったということです。

（受験生）

「(社会は)自信がなかったけれど、やってみて少し自信はある」

（受験生）

「昨年と少し傾向が変わったかなという気がした」

公立高校入試の一般選抜は2日目。

社会、数学の試験と面接が行われました。

『社会』

（受験生）

「社会は自分としては解けたが、いつもよりは簡単だった。インドとアメリカの部分は結構新しいなと感じた」

（受験生）

「自分で考えて書く所が多かったので、そこはちょっと難しいと思いながら」

（受験生）

「最後の方多かった。記述が」

長崎市の学習塾によりますと、『社会』では2人の人物の共通点などを図で示した問題や、会話文から工場の立地に適した場所を選ぶ問題が出題されました。

（能力開発センター 田島 功万 先生）

「それぞれの人物の基本的な知識があれば、解答を絞り込むことができるようになっているので、考える力が必要だった。工場の場所がどこが一番適切かという問題も、条件文をしっかり読んで、資料をきちんと見て判断できる」

基本的な知識をベースに読解力や思考力が問われる内容が去年よりも増えたそうです。

『数学』

（受験生）

「数学は昨年より難しく感じた。大問最後に文章の穴埋めがあったがそれが難しく感じた」

（受験生）

「去年の過去問と比べたら難易度が2段階くらい上がっている印象。大問1の所もレベルが結構上がっていて、解くのに少し時間がかかった問題もあった」

『数学』は問題数などに大きな変化はありませんでしたが、去年よりも問題文が長く戸惑った受験生もいたのではないかと分析しています。

（能力開発センター 井手 雄一 先生）

「一番最後の問題は規則性の問題だったが、ここも文章をちゃんと読み取ることができるかどうか、多くの文章量なので、その中でどういうルールがあるのかをいかに行きつくかが勝負になる」

2日間の試験で全力を出し切った受験生たち。

（受験生）

「ゲームしたい。友達と。結構つらかったがいまは達成感がある」

（受験生）

「お母さんがケーキを買ってくれてそれをみんなで食べたい」

（受験生）

「みんなと遊びにいきたい」

（受験生）

「いまはゲームをやりたいです

一般選抜の合格発表は、3月5日午後2時に各高校のホームページで行われます。