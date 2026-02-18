『べるぜバブ』作者、『葬送のフリーレン』イラスト描く フェルンと一緒にギャルピース
アニメ『葬送のフリーレン』第2期放送を記念して、公式Xにて『べるぜバブ』『COSMOS』作者・田村隆平氏からのお祝いイラストが公開された。フリーレンとフェルンが描かれている。
【画像】ギャルピース！田村先生が描いたフリーレン＆フェルンのイラスト
田村氏は「２人のギャルピース描かせていただきました！フリーレン、アニメ２期 おめでとうございます！！！」とコメントしている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
田村は現在、『月刊サンデーGX』2023年5月号から『COSMOS』を連載中。小学館での初連載となっている。
