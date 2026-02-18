¡Ú NCT JAEMIN ¡Û¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¡¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¡¡¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤ë
º£Ç¯1·î¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLee¡×¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿NCT DREAM¤ÎJAEMIN¡Ê¥¸¥§¥ß¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖLee 101 101¼þÇ¯ -Past & Future- RECEPTION PARTY¡¡NCT JAEMIN Lee APAC¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¸½¤ì¤¿JAEMIN¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë¤Èà¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£àº£ÆüÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥À¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¼«ÂÎ¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²Ã¤¨¤º¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢à¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÍ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹á¤È¡¢²óÅú¡£à»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È¡¢¿®Ç°¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÊÔ¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿JAEMIN¤µ¤ó¡£½ª»ÏÌÀ¤ë¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÀÞà¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©á¤ÈMC¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
