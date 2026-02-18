ミズノ株式会社は18日（水）、バレーボール女子日本代表でNECレッドロケッツ川崎所属の佐藤淑乃（24）と、ミズノブランドアンバサダー契約を締結したと発表した。

千葉県出身のアウトサイドヒッターである佐藤は、2024年にNEC川崎へ入団。ルーキーイヤーとなった昨季は、大同生命SV.LEAGUE WOMENの最優秀新人賞とベストアウトサイドヒッターを受賞した。さらに、2025年に開催されたバレーボールネーションズリーグやバレーボール女子世界選手権では女子日本代表の主力として活躍し、チームのベスト4入りに貢献した。

今回の契約により、佐藤はバレーボールシューズ「ウエーブモーメンタムエリート」を着用。また、ミズノバレーボール品やトレーニング品に関する改良や開発に対するアドバイスをするとともに、宣伝や広報活動にも協力していくという。なお、バレーボール界では男子日本代表の関田誠大や宮浦健人らもミズノブランドアンバサダーを務めている。

また、今回のアンバサダー就任を記念したキャンペーンもインスタグラムで実施。佐藤のサイン入りプラクティスシャツが抽選で4名にプレゼントされる。応募方法は、ミズノバレーボール「@mizuno_volleyball_jp」のアカウントをフォローの上、該当の投稿を「いいね」することで完了。応募期間は18日（水）から23日（月）23:59までで、3月上旬頃に当選者へのみインスタグラムのDMで連絡を行う。

佐藤はアンバサダー就任に際してコメントしている。

「このたび、ミズノブランドアンバサダーに就任した佐藤淑乃です。ミズノにサポートいただけることを大変光栄に思っております。ウエアやサポーターの動きやすさ、シューズのフィット感、安定性が良いと感じています。これからミズノとともに、さらに上を目指し活躍できるよう精進してまいります。今後も、応援のほどよろしくお願いいたします」