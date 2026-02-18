プロボクシング賞金1000万円のスーパーフェザー級トーナメント予選の前日計量が18日、都内で行われ、出場10選手が一発でクリア。元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏（46）の「KOD LAB」ジム所属で、日本同級15位の英豪（25）も58・8キロでパスした。

昨年9月の同級8回戦で4回TKO負けを喫した英豪は昨年12月に緑ジムからKOD LABへの移籍を決断。これまでパーソナルトレーニングの指導を受けてきた内山氏の門下生となり、同ジムのプロ第1号選手となった。

現在、担当トレーナーとして週6日、内山氏の指導受けているといい「スーパーチャンピオン。レジェンドですし、感謝している」と移籍を受け入れた恩師への思いを口にしながら「今回は勝つことを第一にやりたい」と移籍初勝利を見据えた。

内山氏にとっても昨年12月にプロ加盟してから、プロボクシング界復帰への第一歩となる重要な一戦。「緊張感はないが、ちゃんと仕事できるかな」と苦笑しながら「強くするよりも勝てる確率を少しでも上げられたら。後は自分次第。とにかく自分のボクシングを貫いてほしい」とエールを贈っていた。